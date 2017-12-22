Хотя считается, что Владимир Путин больше предпочитает заниматься внешней политикой, и в 2017 году Россия, по собственным оценкам, достигла в ней успехов, фокус президента может сместиться в сторону домашних дел. Путин, отмечают опрошенные DW аналитики, будет пытаться отвлечь население внешней политикой, но это будет нелегко. "Россияне устали и говорят, что величие - это хорошо, но можно и поменьше", - полагает Штефан Майстер (Stefan Meister), глава Центра Роберта Боша по изучению Центральной и Восточной Европы, России и Евразии в Германском обществе внешней политики (DGAP).

Сирия: пришли, чтобы остаться

Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД), также прогнозирует снижение роли внешней политики для Москвы. По его словам, сирийская кампания стала достижением, "но это не отменяет внутренних проблем", прежде всего речь идет об экономической модернизации и технологическом отставании.

Татьяна Кастуева-Жан, директор центра Россия/СНГ во Французском институте международных отношений (IFRI), напоминает, что в декабре президент начал кампанию за свое переизбрание с частичного вывода войск из Сирии. "Путин начинает с позиции умиротворителя, как если бы он хотел, чтобы военные кампании остались уделом третьего срока и с ним бы и завершились", - говорит эксперт.

Сирия, Ближний Восток - самый заметный регион, в котором РФ по-новому позиционирует себя на мировой арене. "Если военное вмешательство России оказалось успешным, политическое урегулирование проблемы с участием разных партнеров, цели которых далеко не всегда совпадают, может стать более сложным вызовом", - предупреждает Кастуева-Жан. Террористическая организация "Исламское государство" также еще может возродиться, добавляет Тимофеев. На фоне этого участие России в новых военных кампаниях за рубежом в 2018 году, например в Ливии, эксперт считает маловероятным: "Ресурсы России ограничены".

С другой стороны, по его мнению, опыт сирийской кампании показал, что военное присутствие "может давать ощутимые внешнеполитические бонусы, и при этом затраты могут быть не такими большими". Поэтому Тимофеев не исключает, что "может расти запрос ряда стран на военное присутствие России". Иными словами, полагает он, Москва будет действовать по принципу: новые базы - да, новые войны - скорее нет.

Украина как неизвестная переменная

В Украине, где Россия отрицает военное участие в конфликте на стороне сепаратистов, эксперты ожидают продолжения застоя в выполнении минских мирных договоренностей. А Киев, объявивший Россию оккупантом части Донецкой и Луганской областей, наоборот, опасается эскалации. Как сигнал в этом направлении был воспринят им выход российских военных в декабре из Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Пессимистично настроен и Стивен Пайфер, эксперт аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне. По его словам, идея размещения в Донбассе миротворческого контингента ООН, которую поддержал Путин, вряд ли будет реализована до выборов в России. "Я опасаюсь, что россиян устраивает положение в Донбассе, они считают цену приемлемой и будут продолжать использовать конфликт для давления на правительство в Киеве", - сказал эксперт. Он сомневается, что Москва действительно хочет видеть в зоне конфликта международный контингент.

Кроме того, аналитики обращают внимание на непрогнозируемую внутриполитическую ситуацию в Украине. "Может возникнуть движение, которое изменит всю игру", - указывает Штефан Майстер, имея в виду все чаще и громче звучащие обвинения в коррупции в адрес украинских властей и сопровождающиеся насилием протесты в Киеве против президента Петра Порошенко.

"Сейчас это играет на руку Путину", - констатирует берлинский эксперт. Его французская коллега Татьяна Кастуева-Жан подчеркивает, что главная цель России в отношениях со странами бывшего СССР (прежде всего с Украиной и Грузией) - не допустить их вступления в НАТО и ЕС - останется неизменной.

Новый поворот санкционной спирали

Самые большие риски для российской внешней политики Иван Тимофеев видит в отношениях с Соединенными Штатами: "Мы утратили контроль над ситуацией, в 2017 году произошла резкая эскалация". Очередное испытание предстоит уже в начале нового года. В конце января администрация Дональда Трампа должна предоставить Конгрессу так называемый "кремлевский список" - подробный доклад о связанных с Путиным влиятельных политиках и бизнесменах.

Это часть принятого летом 2017 года нового пакета санкций, которыми Вашингтон ответил на имевшую место, по его мнению, попытку вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. Москва отрицает такое вмешательство. Если список будет "более широким", то терпение Москвы может лопнуть, прогнозирует Тимофеев. До этого Россия сдержанно реагировала на санкции со стороны Соединенных Штатов.

"Я вижу обеспокоенность в России новыми санкциями со стороны США", - соглашается Стивен Пайфер из Brookings Institution. При этом, по его словам, отношения опустились до такого уровня, когда дальнейшее ухудшение "трудно себе представить". По мнению Пайфера, Путин надеялся на улучшение отношений при новом президенте Дональде Трампе, но обвинения в адрес Трампа в тайном сотрудничестве с Россией во время его избирательной кампании "связали президенту руки".

Прорыва в санкционном вопросе эксперты в 2018 году не ожидают. "У меня такое впечатление, что Россия почти утратила надежду договориться с Трампом", - говорит Штефан Майстер. Похоже, этого не изменит даже полноценная личная встреча Путина с американским президентом, если она все же состоится в 2018 году.