Из поправок следует, что, в частности, президенту России планируется запретить занимать должность больше двух сроков. Кроме того, в Конституции будет закреплена обязательная индексация пенсий, а минимальный размер оплаты труда нельзя будет устанавливать ниже прожиточного минимума.
Также в проекте поправок содержатся предложения запретить высокопоставленным чиновникам иметь гражданство других стран, передать от президента к Госдуме право утверждать премьер-министра и членов правительства и наделить Совет Федерации правом освобождать судей от должности.
Кроме того, из поправок следует, что президент России будет отвечать за формирование Государственного совета, статус которого вырастет и будет определяться отдельным законом, которого пока еще нет.
В Госдуме заявили, что профильный комитет рассмотрит законопроект о поправках в Конституцию во вторник, 21 января, а сама нижняя палата парламента обсудит документ 23 января.
С предложением изменить Конституцию российский президент выступил 15 января во время своего послания Федеральному Собранию. Список поправок, перечисленный им в том выступлении, полностью совпадает со списком поправок в законопроекте.
При этом в настоящее время возможные поправки обсуждает специальный совет, созванный по инициативе Путина, и его работа еще не завершена. Как пояснил депутат Павел Крашенинников, который входит в эту группу, ее предложения могут быть рассмотрены во время второго чтения законопроекта, которое намечено на февраль.
По словам Крашенинникова, к этому же моменту будет окончательно решено, в каком формате предлагается провести общероссийское голосование по поправкам.
Русская служба Би-би-си ранее узнала у экспертов, что именно может измениться в случае, если все поправки будут приняты в том виде, в котором их внес Путин.
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