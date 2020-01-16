Семья кандидата в премьер-министры владеет земельным участком и особняком на Рублевке, но Росреестр скрывает имена собственников, сообщило расследовательское издание "Проект".
Michailas Mišustinas
© Sputnik / Scanpix

Михаил и Владлена Мишустины как минимум были собственниками дома площадью около 900 квадратных метров на Николиной горе в коттеджном поселке "Коттон Вэй" на участке площадью 55 соток, пишет в четверг, 16 января, расследовательское издание "Проект". Они приобрели его в 2001 году, когда Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент Владимир Путин накануне предложил на пост председателя правительства, был замминистра по налогам и сборам. Аналогичный участок сейчас продается почти за 600 млн рублей.

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"Проект" публикует выписку из Росреестра, где супруги Мишустины указаны в качестве собственников. Сейчас владельцы этой недвижимости в кадастре скрыты, вместо имен в кадастровой выписке дважды указана "Российская Федерация". При этом сам Мишустин, напоминают журналисты, с 2004 по 2006 годы возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

В декларации Мишустина нет никакой недвижимости, даже квартиры. Супруги прописаны в квартире на улице Трехгорный вал, в доме Управления делами президента РФ. По данным Росреестра, в 2004 году эта квартира была передана в долевую собственность двум "Российским Федерациям".

Известно о состоянии супруги Михаила Мишустина Владлены. В 2016 году журнал Forbes включил ее в рейтинг самых состоятельных жен слуг народа, поставив на 9-е место. Ее доход, по данным декларации за 2014 год, оценивался в 160,1 млн рублей, в то время как Мишустин в должности руководителя ФНС зарабатывал в семь раз меньше. Владлена Мишустина работала в одной из структур группы компаний UFG, одного из крупнейших в России фондов прямых инвестиций, где до перехода на госслужбу был президентом ее супруг.

Deutsche Welle

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