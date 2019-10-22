Продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 резко упали

В первые девять месяцев 2019 года АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), по всей вероятности, продало только один самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), пишет "Коммерсант" во вторник, 22 октября, со ссылкой на отчетность компании. Согласно ей, выручка ГСС за этот период упала в 4,5 раза до 6 млрд рублей, а чистый убыток вырос почти в три раза.

При этом за поставку самолетов с января по сентябрь ГСС получило 2,1 млрд рублей, что, по словам источников "Коммерсанта" в отрасли, примерно равно цене одного SSJ 100. Остальные 4 млрд рублей получены за услуги послепродажного обслуживания. Для сравнения, за три квартала 2018 года ГСС получило за поставки новых самолетов 24,4 млрд рублей, то есть в 12 раз больше.

Чистый убыток ГСС в первые девять месяцев 2019 года вырос в 2,6 раза - с 733,6 млн рублей до 1,9 млрд рублей. В пресс-службе компании изданию пояснили, что "основной объем поставок" самолетов ожидается в четвертом квартале года.

Причины падения продаж SSJ-100

В беседе с "Коммерсантом" эксперты и участники рынка назвали несколько возможных причин снижения продаж. В их числе - проблемы с двигателями, из-за которых предпочтение было отдано созданию пула запчастей, затянувшиеся переговоры с авиаперевозчиком "Аэрофлот", а также ожидание сертификации установки горизонтальных законцовок крыла, уменьшающих расход топлива. Кроме того, как отметил один из источников издания на рынке авиаперевозок, в 2020 году поставка самолетов может стать более предпочтительной из-за ожидаемого роста субсидируемой ставки по кредитам для покупателей российских самолетов.