Приморский избирком отменил результаты губернаторских выборов

За признание результатов второго тура выборов недействительными проголосовали 12 из 13 членов комиссии. "Решение принято", - сообщила председатель комиссии Татьяна Гладких.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, обнаружившая нарушения в проведении выборов, рекомендовала краевому избиркому признать их результаты недействительными, а в противном случае пообещала сделать это самостоятельно.

Новые выборы губернатора Приморского края, согласно законодательству, должны состояться через три месяца.

До новых выборов руководить регионом будет врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщил журналистам представитель ЦИК Сиявшах Магомедов. "Он остается исполняющим обязанности, пока другой [глава региона] не избран", - сказал он.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, считающий себя фактическим победителем второго тура, заявил, что намерен обжаловать решение избиркома об отмене результатов выборов в суде. На вопрос, будет ли он выставлять свою кандидатуру в дальнейшем, Ищенко ответил: "Если мне партия доверит, то я, конечно, буду это делать".

Что произошло?

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал единоросс Андрей Тарасенко. После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, а его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%.

При этом на протяжении всего подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ, а единоросс отставал на 6-8%. Однако в последний момент, когда оставалось посчитать менее одного процента протоколов, вперед вдруг вышел Тарасенко.

Коммунисты сочли это безусловным признаком кражи голосов у их кандидата и подали жалобы в прокуратуру и Следственный комитет России. При этом кандидат от "Единой России" также предъявлял претензии к своему сопернику и подавал жалобы.

В среду, 19 сентября, ЦИК объявил, что обнаружил факты приписывания голосов на 19 избирательных участках в Приморье и рекомендовал крайизбиркому отменить результаты выборов.

В ЦИКе также отметили, что на 13 избирательных участках подсчет голосов пришлось отменить, так как члены комиссии не смогли внести данные в систему ГАС "Выборы" из-за сработавшей пожарной сигнализации.

На этих участках, по оценкам комиссии, могли проголосовать более 24 тысяч избирателей, а разница в голосах в пользу Тарасенко составила всего семь тысяч.

"Анализ жалоб дает основание полагать, что имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса", - заключили в ЦИКе.

Глава комиссии Элла Памфилова пообещала передать информация о нарушениях на выборах в Приморье правоохранительным органам и пригрозила и в дальнейшем отменять итоги выборов, которые будут проходить с нарушениями.