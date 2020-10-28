aA
Близкий к Путину бизнесмен требует от судов защитить его честь после ряда высказываний Навального и его сторонников в соцсетях. Во всех исках Пригожин добивается компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей.
Jevgenijus Prigožinas
Jevgenijus Prigožinas
© AP / Scanpix

Бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают членом ближайшего окружения президента России Владимира Путина, чуть более чем за две недели направил в московские суды иски о защите чести и достоинства к известному оппозиционеру Алексею Навальному и ряду его сторонников на 50 млн рублей, сообщили в среду, 28 октября, российские СМИ со ссылкой на исковые заявления бизнесмена.

Статьи по теме:
Евгений Пригожин подает иски о защите чести и достоинства к Навальному, его соратникам и журналисту Шевченко  (21)
"Шарите" вернула Пригожину миллион рублей, перечисленных "на лечение Навального"  (13)

Во всех исках Пригожин требует компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей, а также удаления и опровержения информации, которая, по его словам, не соответствует действительности. Основанием для подачи первого иска к Навальному послужили резкие высказывания оппозиционера в Twitter, опубликованные в июле, в них речь шла о поставках еды в детские сады и школы. Навальный, в частности, утверждал, что Пригожин является "ворюгой", а его состояние заработано "на поставках тухлятины в детские сады и школы".

Иск к соратнице Навального Любови Соболь касается комментария оппозиционерки, который она дала порталу Znak.com о намерении Пригожина взыскать с нее и Навального 88 млн рублей по иску компании "Московский школьник". Позднее Пригожин подал еще один иск, где Соболь и Навальный выступали соответчиками. Речь в нем шла о ролике на YouTube Навального, в котором Пригожина обвинили в коррупции и в связях с частными военными компаниями.

Другие иски Пригожина

Еще два иска бизнесмен подал из-за высказываний оппозиционера Владимира Милова, ведущего программу на Youtube Навального. В обоих исках соответчиком выступает Навальный. Пригожин также обратился в суд после высказываний другого соратника Навального - Леонида Волкова, который утверждал, что бизнесмен причастен к гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году.

В связи с аналогичными высказываниями был подан иск о защите чести и достоинства к журналисту Максиму Шевченко, а 13 октября стало известно, что Пригожин намерен обратиться в суд в связи с высказываниями в его адрес Навального и ряда его сторонников.

По сообщению пресс-службы группы пригожинских компаний "Конкорд", поводом для обращений в суд стали "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Жизнь меняется: карантин введен еще в 8 муниципалитетах Литвы  возвращаются и штрафы (148)

С сегодняшнего дня до 24.00 ч. 11 ноября карантин введен...

Правительство Литвы одобрило отмену всех мероприятий и собраний (9)

В среду правительство Литвы приняло решение по...

В Литве за сутки установили 776 новых случаев коронавируса и три смерти (20)

Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему...

Москва призывает Литву пересмотреть новую методику торговли электроэнергией с Россией (70)

Москва призвала Литву пересмотреть готовящуюся...

Из-за ограничений снижается оборот ресторанов, грозит закрытие некоторых заведений (22)

"На данный момент оборот наших ресторанов снизился на...

|Maža didelių žinių kaina