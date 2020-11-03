Бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают членом ближайшего окружения президента России Владимира Путина, подал новый иск о защите чести и достоинства к российскому оппозиционеру Алексею Навальному и юристу Фонда борьбы с коррупцией - Любови Соболь. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщили в Симоновском суде Москвы, куда были направлены материалы искового заявления.

Статьи по теме: Пригожин за две недели подал иски к Навальному на 50 млн рублей

"В суд поступил иск Пригожина о защите чести и достоинства, а также деловой репутации к Навальному и Соболь", - цитирует представителя суда агентство ТАСС. Размер исковых требований не уточняется.

Черемушкинский суд вернул иск

Черемушкинский суд Москвы ранее вернул заявителям иск на 10 млн рублей от лица бизнесмена Пригожина к Навальному и его соратнику Владимиру Милову. Причиной возврата иска послужили допущенные ошибки, уточняло издание "МБХ медиа".

Пригожин до этого чуть более чем за две недели направил в московские суды иски Навальному и ряду его сторонников на 50 млн рублей.

Во всех заявлениях бизнесмен требовал компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей, а также удаления и опровержения информации, которая, по его словам, не соответствовала действительности. Основанием для подачи первого иска послужили резкие высказывания российского оппозиционера в Twitter, опубликованные в июле, в них речь шла о поставках еды в детские сады и школы. Навальный, в частности, утверждал, что Пригожин является "ворюгой", а его состояние заработано "на поставках тухлятины в детские сады и школы".

Иск к соратнице Навального Любови Соболь касался комментария оппозиционерки, который она дала порталу Znak.com о намерении Пригожина взыскать с нее и Навального 88 млн рублей по иску компании "Московский школьник". Позднее Пригожин подал еще один иск, где Соболь и Навальный выступали соответчиками. Речь в нем шла о ролике на YouTube Навального, в котором Пригожина обвинили в коррупции и в связях с частными военными компаниями.

Другие иски Пригожина

Еще два иска бизнесмен направил из-за высказываний оппозиционера Владимира Милова, ведущего программу на Youtube Навального. В обоих заявлениях соответчиком выступал Навальный. Пригожин также обратился в суд после высказываний другого соратника Навального - Леонида Волкова, который утверждал, что бизнесмен причастен к гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году.

В связи с аналогичными высказываниями был подан иск о защите чести и достоинства к журналисту Максиму Шевченко, а 13 октября стало известно, что Пригожин намерен обратиться в суд в связи с высказываниями в его адрес Навального и ряда его сторонников.

По сообщению пресс-службы группы пригожинских компаний "Конкорд", поводом для обращений в суд стали "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащие клеветнические сведения".