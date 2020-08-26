Бизнесмен Евгений Пригожин, близкий к президенту РФ Владимиру Путину, намерен требовать от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его основателя Алексея Навального и юриста Любови Соболь 87,65 млн рублей, которые те по решению суда должны были заплатить пищевому комбинату "Московский школьник". Владелец кейтерингового бизнеса во вторник, 25 августа, заключил с комбинатом договор уступки требования, говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд", связанной с бизнесменом. Таким образом, ФБК, Навальный и Соболь должны выплатить эту сумму самому предпринимателю, объяснившему свои действия намерением "раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей".

При этом Пригожин, которого часто называют "поваром Путина", подчеркнул, что в случае смерти основателя ФБК не намерен "преследовать его на этом свете". "Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона", - отмечается в сообщении. Алексей Навальный уже несколько дней находится в медикаментозной коме в клинике "Шарите" в Берлине с признаками отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

"В отличие от Пригожина я свою жизнь меряю не в баксах, а правильными поступками по совести", - написала в Twitter, комментируя эту новость, Любовь Соболь.

В отличие от Пригожина я свою жизнь меряю не в баксах, а правильными поступками по совести. И буду дальше так делать. — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 26, 2020

Вспышка дизентерии в детских садах Москвы

В декабре 2018 года в Москве была зафиксирована вспышка дизентерии среди воспитанников ряда детских садов, а также учеников и учителей нескольких школ. В начале 2019 года глава ФБК в эфире YouTube-канала "Навальный Live" связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставляемых в учреждения компаниями "Московский школьник" и "Конкорд". По данным ФБК, оба предприятия принадлежат Пригожину.

Арбитражный суд Москвы в октябре распорядился взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29,2 млн рублей по иску пищевого комбината "Московский школьник". Суд также обязал Навального и ФБК удалить с YouTube-канала ролик, в котором упоминалась компания, и опровергнуть порочащие ее сведения. В июле 2020-го Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией из-за огромных штрафов, наложенных судом по иску "Московского школьника".