Апелляционные жалобы на приговор футболисту Александру Кокорину, осужденному за драку, подали и сторона защиты, и представители обвинения. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщила "Интерфаксу" адвокат нападающего "Зенита" Татьяна Стукалова. Адвокат Игорь Бушманов, защищающий второго осужденного по тому же делу, Павла Мамаева, сообщил, что также подал апелляцию.
По словам Стукаловой, прокуратура тоже обжаловала приговор, однако подробности апелляционного представления пока неизвестны.
8 мая Пресненский суд Москвыприговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы, а полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и тренера Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам. Фигуранты лишь частично признали свою вину.
Бывшие игроки сборной РФ Кокорин и Мамаев, а также их подельники были признаны виновными в хулиганстве и умышленном нанесении вреда здоровью пострадавших. Прокуратура просила для обвиняемых до полутора лет лишения свободы в колонии общего режима.
Все подсудимые находились в СИЗО с октября 2018 года. Они были задержаны после двух драк, случившихся в Москве 8 октября. Сначала спортсмены избили водителя сотрудницы "Первого канала", а затем правительственного чиновника и руководителя одного из государственных научных центров.
Приговор Кокорину и Мамаеву обжаловали и защита, и прокуратура
Адвокаты нападающего " Зенита " Александра Кокорина...
Из-за статьи о Матвиенко увольняется весь отдел политики "Коммерсанта" (2)
Отдел политики "Коммерсанта" увольняется вслед за...
ВИДЕО: под Казанью обмелела Волга, ищут золото Российской империи
В Татарстане сильно обмелела Волга. В районе Казани...
Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России с 1987 года (6)
Почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных умерли в России с...
TOP новостей
Опрос жителей: должен ли президент Литвы встретиться с Путиным (173)
Должны ли руководители Литвы встретиться с...
На встрече Зеленским президент Литвы призвала "раздавить" олигархическую систему (4)
В понедельник после инаугурации новый президент...
Ответ главы штаба Науседы консерваторам: видно, что к этому готовились заранее
"Хочу поздравить наших коллег оппонентов с прекрасно...
Глава ассоциации: никто в Литве на стройке за 700 евро работать не хочет (14)
Молодежь в Литве на стройке работать не хочет, поэтому...
Зеленский вступил в должность президента Украины и заявил о роспуске Верховной Рады (59)
В понедельник, 20 мая, в Киеве прошла церемония...