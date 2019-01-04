В ночь с 3 на 4 января в деревне Большое Боротно Окуловского района Новгородской области произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли шесть человек. В числе погибших двое малолетних детей.
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В региональном Следственном управлении СК сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, в результате пожара в доме погибла семья из пяти человек и их сосед. "По предварительным данным, в доме находились мать, отец, их взрослая дочь, двое ее детей и сосед. <...> Дети, предположительно, мальчик и девочка девяти и десяти лет", - сказала представитель ведомства.

"Интерфакс" со ссылкой на СКР сообщает, что все погибшие были членами одной семьи - двое детей, их мать, бабушка и дедушка, а также еще один родственник.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщается на сайте регионального управления ведомства. Сейчас следователи осматривают помещение и восстанавливают картину произошедшего. Причины пожара устанавливаются. Одна из версий - неосторожное обращение с огнем со стороны кого-то из погибших.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило 3 января в 22:31. На момент прибытия пожарных к месту происшествия дом был полностью охвачен огнем, обрушилась кровля. Пожар был ликвидирован в 03:40 по московскому времени 4 января. Дом оказался уничтожен полностью. В тушении участвовали шесть единиц техники и боевые расчеты пожарных.

Как отмечает "Комсомольская правда" Большое Боротно - это почти заброшенное место, по состоянию на 2010 год здесь постоянно проживали всего 11 человек. До ближайшего крупного населенного пункта - деревни Боровенка, откуда и были направлены пожарные бригады, - десять километров.

Еще четыре человека погибли в пожаре в Башкирии

В ночь на 4 января сгорел жилой дом в городе Баймаке Башкирии, четыре человека погибли. Сигнал о возгорании в доме по улице Фрунзе поступил в МЧС в 00:48, сообщается на сайте ведомства. Когда пожарные прибыли на место вызова, они обнаружили открытое горение жилого бревенчатого дома. На тушение было подано три ствола РСК-50. В 01:06 местного времени открытое горение ликвидировано на площади 25 квадратных метров. В 02:16 пожар потушен полностью. Разбирая завалы на месте пожара, спасатели нашли тела четырех погибших, из них три женщины и один мужчина.

В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и 26 человек, от МЧС России пять единиц техники и 13 человек личного состава, также на место выехали сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи, администрация района.

Следователи вместе с полицейскими проводят доследственную проверку, сообщается на сайте регионального управления СКР.

На сайте Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям указано, что пожар в бревенчатом доме в Баймаке начался из-за неосторожного курения.

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