Заключение о смерти Орхана Джемаля мог потерять перевозчик тел погибших в ЦАР российских журналистов - иностранная авиакомпания, предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Думаю, потерял перевозчик, так как без этого документа тело не пропустили бы в и из Парижа. Не знаю, кто такие "тупые власти", но российское посольство в ЦАР, Следственный комитет и МИД на связи для восстановления документа", - написала она в комментариях к публикации Шевченко, о чем сообщает ТАСС.

Тела убитых журналистов были доставлены в Россию в воскресенье в 00:21 по московскому времени. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что СК проведет судебно-медицинские экспертизы тел, прежде чем они будут переданы родственникам.

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, вероятно, будут похоронены во вторник или в среду на будущей неделе, если к этому моменту закончатся следственные действия. Об этом сообщил агентству в воскресенье глава пресс-службы Союза журналистов России (СЖР) Ян Радзевич.

"Предположительно, журналистов похоронят в среду, но это предварительная информация. Это произойдет, если все следственные действия будут закончены до 8 августа", - пояснил глава пресс-службы СЖР.

31 июля посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позднее информировали, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический.

По имеющимся данным, россияне работали над совместным с Центром управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского расследованием, посвященным деятельности наемников из РФ в Африке. В частности, журналисты собирались посетить территорию поместья Беренго, где, по данным прессы, может находиться база частной военной компании Вагнера.

В столицу ЦАР Банги съемочная группа прибыла 28 июля, затем россияне хотели поехать в поместье Беренго, но там потребовали аккредитацию Минобороны ЦАР. У них переписали данные и пообещали дать им пропуск через пять дней.

30 августа съемочная группа выехала к помогающему журналистам консультанту из миссии ООН по имени Мартин, путь должен был занять около полутора дней. Но поздно вечером россияне попали в засаду, их автомобиль обстреляли неизвестные. Мэр города Сибю Анри Депеле заявил, что мотивом убийства стало ограбление. Известно, что у россиян с собой было около девяти тысяч долларов и ценная аппаратура.