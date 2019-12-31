Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор перед Новым годом, говорится в сообщении офиса украинского лидера в Facebook.
V.Putinas ir V.Zelenskis
© AFP / Scanpix

Лидеры двух стран поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным обменом пленными 29 декабря. В Кремле подтвердили, что Путин и Зеленский обменялись поздравлениями, передает РИА "Новости".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, беседа состоялась по инициативе Киева. Главы государств подчеркнули важность заключения недавней "пакетной" сделки по газу, отметив, что переговоры были конструктивными, а их итог создает "благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем".

Офис Зеленского на странице в Facebook отметил, что президенты "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине". Помимо этого, стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время, в полном соответствии c итогами встречи в "нормандском формате".

NEWSru.com
Статьи по теме:

Путин надеется на укрепление сотрудничества России и Германии (7)

Президент РФ отправил новогодние поздравления...

Зеленский выдержал испытание Путиным. Эксперты — об итогах "нормандской" встречи (9)

Обмен пленными до конца года и новая встреча в...

Обмен пленными в Донбассе завершился (242)

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и...

Россия и Украина договорились о транзите газа за день до нового года (47)

Российский " Газпром " и украинский "Нафтогаз" снова...

"Союзмультфильм" показал новогоднюю серию нового "Простоквашино" (2)

Студия "Союзмультфильм" выпустила две новогодние серии...

Президенты России и Украины впервые за долгое время поздравили друг друга с Новым годом (4)

Президенты России и Украины Владимир Путин и...

Дочь режиссера Эльдара Рязанова отреагировала на спор о сексуальной связи героев "Иронии судьбы" (3)

Дочь режиссера Эльдара Рязанова филолог и киновед...

"Новая газета" в годовщину взрыва в Магнитогорске обратилась в СК с пятью вопросами (1)

31 декабря 2018 года в доме 164 на проспекте Карла Маркса в...

20 лет Путина: Светлана Ганнушкина об атмосфере страха в РФ (22)

По мнению Светланы Ганнушкиной, за минувшие два...

TOP новостей

Вильнюсец ответил возмущенному ценами в рождественском городке Дайнюсу: в Берлине не дешевле (44)

Рождество уже прошло, однако зимние праздники...

Тот самый Гасановас, или "агент из Литвы": журналист-путешественник снова собирается в Россию Праздничное интервью (34)

Автор передачи "Путешествия Ориюса", литовский...

"Охота" на депутатов в последний день уходящего года: кого удастся найти на рабочем месте

31 декабря после обеда журналисты DELFI решили провести...

Мужчина стал "богачом" не по своей воле: когда мне сказали, сколько у меня автомобилей, мне стало дурно (13)

Живущего в Вильнюсе Владимира (настоящее имя редакции...

Натуралисты сняли в Литве на видео семейство волков (1)

В Каршувской пуще, занимающей территорию 40 000 га,...