Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил ему щенка алабая.
© Reuters / Scanpix

"У нас есть общий один друг - это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", - сказал лидер Туркмении, добавив, что собаке дали кличку Верный.

7 октября у президента России был день рождения, ему исполнилось 65 лет.

Президент Туркмении пополнил зоопарк Владимира Путина
© Sputnik / Scanpix

Количество животных, подаренных Путину за 17 лет его пребывания на посту президента, затем премьер-министра и снова президента, уже тянет на маленький зоопарк.

Началось все с черного лабрадора Кони, котого Путин получил в 2000 году из рук Сергея Шойгу, занимавшего тогда пост главы МЧС.

Angela Merkel, Vladimiras Putinas
Angela Merkel, Vladimiras Putinas
© Vida Press

В 2000 году губернатор Орловской области Егор Строев подарил Путину орловского рысака.

В 2001 году глава Башкирии Муртаза Рахимов тоже подарил президенту коня - гнедого жеребца ахалтекинской породы.

А еще год спустя Путин получил в подарок от короля Иордании Абдаллы II сразу трех арабских скакунов - Ибн Маруфа, Хакима и Айзис.

Еще одной лошадью президента стал подаренный президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в 2005 году пони фалабелла по кличке Вадик.

В 2003 году мэр Москвы Юрий Лужков подарил Путину белую козу, которую президент назвал Сказкой.

В 2008 году на день рождения главе государства подарили уссурийского тигренка. Первое время тигренок Маша, которой было два с половиной месяца, жила в Ново-Огарево, позже тигрица переехала в зоопарк в Геленджике.

В 2010 году лидер Туркмении подарил Путину двух редких азиатских гепардов - Алоуса и Генерала. Сейчас они живут в специальном центре для диких животных на Кавказе.

В 2010 году Путин получил от премьер-министра Болгарии Бойко Борисова щенка каракачанской овчарки. На выбор клички собаке был объявлен конкурс. Победителем стал пятилетний Дима Соколов, который придумал кличку Баффи.

Президент Туркмении пополнил зоопарк Владимира Путина
© Reuters / Scanpix

В 2012 году Норихиса Сатакэ, губернатор японской префектуры Акита, подарил Владимиру Путину щенка акита-ину по кличке Юмэ.


В зоопарке Путина есть еще пара экспонатов.

В 2002 году президент Молдовы Владимир Воронин подарил Путину на 50-летие хрустального крокодила, сопроводив презент словами "Крокодил - единственное животное, которое не сдает назад".

А в 2013 году канцлер Германии Ангела Меркель подарила Путину часы с кукушкой. Освещавшие это событие журналисты расценили подарок как намек на привычку Путина опаздывать на важные мероприятия - годом ранее Ангела Меркель около часа прождала российского президента перед встречей в Берлине.

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