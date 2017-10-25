Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Москве положительно отозвался о деятельности российского правозащитного центра "Мемориал".
© Reuters / Scanpix

Во время продолжавшейся около часа встречи с представителями организации в среду, 25 октября, он выразил всем ее сотрудникам и всем, кто поддерживает правозащитников, "благодарность и признание".

Одновременно президент ФРГ заявил, что обеспокоен российским законом об "иностранных агентах". У Берлина вызывает тревогу "уменьшающиеся возможности для работы правозащитных организаций", а также посягательства на свободу искусства в России.

Статьи по теме:
Штайнмайер призвал бороться с отчуждением между немцами и русскими  (8)
Перезагрузка отношений, или Зачем Штайнмайер едет в Москву?  (15)

По его словам, он намерен поднять тему сложной ситуации с правами человека в России на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча с главой российского государства запланирована на вторую половину дня 25 октября. Ранее президент ФРГ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Короткий визит Штайнмайера стал первой поездкой в Россию главы германского государства за последние семь лет.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Штайнмайер: немецкие военные будут в Литве, пока ситуация с безопасностью не изменится (213)

Возглавляющие дислоцированный в Литве международный...

Штайнмайер предостерегает Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом (13)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер...

Россия

Financial Times: Путин избегает празднования революции 1917 года (17)

7 ноября КПРФ отметит столетие революции 1917 года...

Россия передала Турции двух осужденных лидеров крымских татар (9)

Двое осужденных в России членов меджлиса...

Президент Германии в Москве выразил благодарность "Мемориалу" (3)

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер...

Касперский рассказал о случайном получении документов АНБ США (4)

В 2014 году «Лаборатория Касперского» случайно получила...

Журналистка Татьяна Фельгенгауэр после операции на шее начала говорить

Состояние журналистки радиостанции "Эхо Москвы"...

TOP новостей

Войдут ли поляки и русские в правящую коалицию? Спикер Сейма Литвы не исключает (66)

Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис не исключает,...

Скандал с некачественными товарами: ведется поиск виновных (99)

Антанас Матулас работает в составе временной...

В сентябре самые большие зарплаты в Литве - в секторе сельского хозяйства (6)

Нередко говорят, что Литва является небольшой аграрной...

В Вильнюсе выпал первый снег (1)

В Вильнюсе выпал первый снег и хотя зиму еще не ждут,...

Литовский бизнесмен с партнерами инвестирует в развитие Московского аэропорта около 20 млн. долларов (38)

Литовский предприниматель Гедиминас Жемялис вместе с...