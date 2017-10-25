Во время продолжавшейся около часа встречи с представителями организации в среду, 25 октября, он выразил всем ее сотрудникам и всем, кто поддерживает правозащитников, "благодарность и признание".
Одновременно президент ФРГ заявил, что обеспокоен российским законом об "иностранных агентах". У Берлина вызывает тревогу "уменьшающиеся возможности для работы правозащитных организаций", а также посягательства на свободу искусства в России.
По его словам, он намерен поднять тему сложной ситуации с правами человека в России на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Встреча с главой российского государства запланирована на вторую половину дня 25 октября. Ранее президент ФРГ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Короткий визит Штайнмайера стал первой поездкой в Россию главы германского государства за последние семь лет.
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