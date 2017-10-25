Во время продолжавшейся около часа встречи с представителями организации в среду, 25 октября, он выразил всем ее сотрудникам и всем, кто поддерживает правозащитников, "благодарность и признание".

Одновременно президент ФРГ заявил, что обеспокоен российским законом об "иностранных агентах". У Берлина вызывает тревогу "уменьшающиеся возможности для работы правозащитных организаций", а также посягательства на свободу искусства в России.

По его словам, он намерен поднять тему сложной ситуации с правами человека в России на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча с главой российского государства запланирована на вторую половину дня 25 октября. Ранее президент ФРГ возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Короткий визит Штайнмайера стал первой поездкой в Россию главы германского государства за последние семь лет.