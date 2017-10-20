Президиум ВАК счел несостоятельными претензии к диссертации министра и рекомендует министерству образования оставить за ним степень доктора исторических наук, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на одного из участников заседания президиума (его имя не называется).

"Оставили доктором наук. 14 - "за", шесть - "против", - сказал источник агентства.

Об этом же сообщил в фейсбуке эксперт сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий, который добивался лишения Мединского ученой степени. Академик Александр Чубарьян, который присутствовал на заседании, в разговоре с Русской службе Би-би-си предположил, что президиум ВАК "не хотел создавать прецедента".

Сам Мединский заявил журналистам: "70% за [то, чтобы не лишать], 30 - против". Министр присутствовал на заседании президиума ВАК, которое проходило в закрытом для прессы режиме.

"Блестяще выступал Мединский. Наша роль заключалась в том, чтобы его поддержать, но нам это даже не понадобилось. Иногда его выступление вызывало аплодисменты зала содержательностью ответов", - цитирует присутствовавшего в зале профессора политических наук Сергея Черняховского газета "Ведомости".

Теперь ВАК должна передать свои рекомендации в министерство образования и науки России. Согласно положению о присуждении ученых степеней, именно оно должно принять окончательное решение. В ближайшее время будет подготовлен соответствующий приказ, сказали Би-би-си в пресс-службе министерства.

"Я очень счастлива, что все закончилось", - сказала позже министр образования России Ольга Васильева.

Президиум ВАК вынес решение в пользу министра культуры, несмотря на рекомендацию экспертного совета ВАК, подавляющее число членов которого согласились с требованием лишить Мединского ученой степени.

Заместитель председателя экспертного совета ВАК по истории Антон Горский ранее говорил Русской службе Би-би-си, что "как правило" президиум прислушивается к решениям экспертных советов.

Скандал с диссертацией

Докторскую диссертацию Мединский, тогда еще депутат Госдумы, защитил в Российском государственном социальном университете (РГСУ) в июне 2011 года. Его работа называется "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков".

Спустя пять лет, в апреле 2015 года, доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский и кандидат филологических наук Иван Бабицкий потребовали лишить Мединского ученой степени. По их мнению, его диссертацию "нельзя считать историческим исследованием", потому что она "пестрит грубейшими ошибками".

Диссертация министра путешествовала по стране из одного университета в другой, и в итоге в июле диссертационный совет Белгородского государственного университета рассмотрел ее и не нашел оснований для лишения министра ученой степени. Однако 2 октября сделать это рекомендовал экспертный совет ВАК, решение вопроса было передано в президиум.

Без базовых навыков

За лишение Мединского докторской степени по специальности "Отечественная история" проголосовали 17 членов экспертного совета ВАК при трех голосах против и одном воздержавшемся. Свою позицию они объяснили 14 октября, опубликовав заявление в издании "Троицкий вариант".

В нем было сказано, что рекомендация совета лишить Мединского ученой степени "вызвана отнюдь не несогласием с его "видением истории" или с его "патриотической позицией". Отрицательно эксперты оценили качество проделанной Мединским работы: "Констатируется отсутствие у соискателя базовых профессиональных навыков историка".

"Мы глубоко убеждены в том, что неквалифицированная, непрофессиональная работа дискредитирует отечественную науку и тем самым может считаться антипатриотическим явлением", - написали члены экспертного совета ВАК по истории. Они также отвергли обвинения в "травле".

Три автореферата доктора Мединского

В понедельник, 16 октября, выяснилось, что споры вокруг научной ценности - не единственный вопрос к докторской диссертации Мединского. В автореферате работы на сайтах ВАК и РГСУ, в котором проходила защита, в качестве оппонентов указаны доктора исторических наук Басир Гасанов, Александр Борисов и Владимир Лавров. Гасанов умер, а двое других ученых сообщили "Новой газете", что не участвовали в защите диссертации Мединского.

Борисов затруднился ответить, почему его фамилия значится в автореферате. Лавров подтвердил изданию, что министр обращался к нему с предложением стать оппонентом. Ученый, по его словам, тогда ответил, что готов, но не является специалистом в том периоде, о котором пишет Мединский, и посоветовал обратиться к кому-либо другому.

Кроме того, совет не давал положительного отзыва на диссертацию, необходимого для присвоения докторской степени, рассказали газете несколько представителей прошлого экспертного совета ВАК, который должен был рассматривать работу Мединского.

В ответ Российское военно-историческое общество, возглавляемое министром, опубликовало в "Твиттере" фото титульного листа альтернативной версии автореферата, сопроводив его "вопросом к ребятам из этих нов.газет и их спикерам: вы поиском пользоваться умеете?" (орфография автора сохранена).

На снимках подлинного (по версии РВИО) автореферата оппонентами Мединского значатся доктора исторических наук Владимир Семин, Владимир Тымчик и Анатолий Королев. Аналогичную фотокопию агентству "Интерфакс" предоставили в минкультуры. В РВИО путаницу с фамилиями оппонентов объясняют тем, что ВАК и РГСУ допустили ошибку, разместив на своих сайтах черновик документа с неверными данными.

Вскоре после того, как обнаружились расхождения в сведениях об официальных оппонентах Мединского, его диссертационным делом заинтересовался член ВАК и научный руководитель Госархива Сергей Мироненко. Он обратился в министерство образования с запросом.

"Мне сначала стали говорить, что оно находится в загородном хранилище, а когда я сказал, что работаю в государственном архиве и знаю, что у министерства образования никакого загородного хранилища нет, заявили, что должны посоветоваться с начальством", - рассказал Мироненко телеканалу "Дождь".

По действующему порядку присвоения ученых степеней, автореферат диссертации с указанием списка оппонентов подписывается секретарем диссертационного совета. После успешной защиты он вместе с текстом диссертации в обязательном порядке хранится в ВАК и Российской государственной библиотеке (РГБ).

В экземпляре автореферата, находящемся в РГБ, в качестве оппонентов работы также фигурируют Гасанов, Борисов и Лавров, чьи фамилии, по версии минкультуры, появились в документе из-за ошибки ВАК и РГСУ.

Несмотря на одинаковый состав оппонентов, размещенная на сайтах ВАК и РГСУ версия автореферата отличается от той, что хранится в РГБ. В первом случае в числе публикаций автора указаны пять монографий за авторством Мединского.

Список с названиями этих работ приводится в заявлении Козлякова, Ерусалимского и Бабицкого. "Следует отметить то, мягко говоря, странное обстоятельство, что каких-либо следов существования хотя бы одной из пяти указанных В.Р. Мединским монографий нижеподписавшимся никаким доступным частному лицу способом обнаружить не удалось", - сообщали ученые.

Ротация накануне заседания

За два дня решения президиума ВАК из ее состава были исключены несколько ученых, в том числе главный ученый секретарь комиссии Николай Аристер.

В октябре 2016 года более двух десятков академиков и членов-корреспондентов РАН обвинили его в давлении на диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ). Первоначально именно там по представлению Высшей аттестационной комиссии должны были рассмотреть претензии к труду Мединского.

Издание "Медуза" со ссылкой на свои источники сообщало, что ученые УрФУ якобы собирались поддержать заявление о лишении министра степени доктора исторических наук. Аристер отправил в диссертационный совет УрФУ письмо, в котором от имени ВАК "информировал о необходимости отмены заседания", утверждали академики РАН, чье обращение публиковала газета "Коммерсант".

Спустя три дня после обращения Аристера ВАК отозвала материалы диссертации Мединского из УрФУ.

В министерстве образования России заявили, что исключение Аристера из состава ВАК никак не связано с "вопросами, которые в настоящее время стоят на повестке дня комиссии". Источник "Интерфакса" в министерстве назвал кадровые изменения плановой ротацией.

Комментируя решение президиума ВАК, Мединский сказал журналистам, что хотел бы издать избранные места из нашумевшей диссертации в форме монографии - "возможно с комментариями для более популярного прочтения".

А в "Твиттере" министр поблагодарил членов президиума ВАК за "взвешенный и честный подход".