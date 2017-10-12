Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский отправлен под домашний арест до 7 ноября, сообщает суд. О том, что представитель ведомства стал фигурантом дела о мошенничестве, стало известно накануне, но ранее в суде не уточняли, какую меру пресечения избрали для Ампелонского.
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Пресс-секретарь Чертановского районного суда Москвы Станислав Ежов пояснил ТАСС, что следствие просило заключить пресс-секретаря Роскомнадзора под стражу, но суд отказался это сделать и отправил его под домашний арест. Ампелонский обжаловал это решение суда.

Ампелонский и еще два чиновника ведомства стали подозреваемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере. На прошлой неделе в Чертановский суд поступили ходатайства следствия об избрании для них меры пресечения.

Следователи просили отправить пресс-секретаря Роскомнадзора и одного из его коллег в СИЗО, а еще одного фигуранта дела - под домашний арест. На сайте суда накануне была информация только о том, что 5 октября суд отказался отправить Ампелонского под стражу.

Помимо Ампелонского по делу проходят руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин и глава аппарата ведомства Александр Весельчаков. Весельчаков, как следует из карточки на сайте суда, был отправлен под домашний арест.

Агентство Интерфакс накануне предполагало, ссылаясь на источник, что Ампелонский и Едидин были отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Телефон Ампелонского накануне не отвечал.

О сути подозрений в отношении Ампелонского и его коллег официально до сих пор ничего не сообщается.

Собеседник Интерфакса рассказывал накануне, что уголовное дело возбуждено в связи с выводом средств Роскомнадзора через одно из подконтрольных ведомству федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). ТАСС сообщал об обысках в Роскомнадзоре.

Глава ведомства Александр Жаров в среду отказался комментировать сообщения о задержании пресс-секретаря Ампелонского.

Газета "Ведомости" предполагала, также ссылаясь на анонимные источники, что дело может быть связано с ФГУП "Главный радиочастотный центр".

Ампелонский стал публичной фигурой, регулярно общаясь с журналистами. Чаще всего он комментировал предупреждения и ограничения в отношении как российских, так и зарубежных СМИ.

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