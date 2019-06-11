По его словам, о деле было доложено президенту России Владимиру Путину.

Песков отметил, что Кремль "не имеет права комментировать дела", однако назвал дело "весьма и весьма резонансным".

Днем 6 июня полиция задержала журналиста Ивана Голунова. Российские власти подозревают его в попытке продать наркотики — в его рюкзаке были обнаружены несколько пакетов с неизвестным порошком. Сам Голунов отрицает, что они принадлежат ему.

По словам его адвоката Дмитрия Джулая, журналиста при задержании избили и отказались проводить экспертизу, которая могла бы доказать его невиновность.

Позже на сайте ГУ МВД Москвы появились восемь фотографий, на которых видны неизвестные химикаты и порошки в помещении. По заявлению ведомства, фото были "сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых". Однако друзья и близкие журналиста сообщили, что только одна фотография была сделана дома у Голунова.

Позже в ГУ МВД признали, что действительно только одно фото было сделано в квартире у Голунова. В 17:30 на официальном сайте ГУ МВД появилась информация о том, что назначено проведение служебной проверки по факту предоставления сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве некачественной информации для опубликования на Официальном сайте столичного главка.

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай рассказал, что когда мужчину привезли к дому, он примерно полчаса находился в машине с полицейскими, а ключи от квартиры у него изъяли при задержании. То есть, полицейские могли зайти в квартиру и сделать там что угодно.

Иван Голунов известен своими расследованиями о коррупции в мэрии Москвы. Его последнее большое расследование было о "черных кредиторах", которые отбирают квартиры у жителей Москвы. В статье утверждалось, что следы мошенников ведут в Латвию.