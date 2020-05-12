"Да, заболел. Лечусь", - ответил Песков на вопрос Интерфакса о его самочувствии.

По его словам, он находится в больнице, пишет РИА Новости.

Агентству ТАСС Песков сказал, что очно контактировал с президентом Владимиром Путиным больше месяца назад.

У супруги Пескова Татьяны Навки также обнаружен коронавирус. Как она сообщила Интерфаксу, у них с Песковым "все в порядке", но они решили госпитализироваться, чтобы "не подвергать риску всю нашу семью".

"В целом мое состояние намного лучше, я пришла в себя за два дня, и уже нет никаких симптомов, температуры. Мы находимся под наблюдением хороших врачей, все в порядке. Дмитрия Сергеевича и меня продолжают лечить", - рассказала Навка, добавив, что "в целом ситуация под контролем, все нормально".

"Говорили, что женщины переносят эту болезнь легче, видимо, это так и есть", - отметила она.

Ранее стало известно, что коронавирусной инфекцией заразились трое членов правительства России, в том числе премьер Михаил Мишустин.

Президент Владимир Путин с апреля находится в режиме самоизоляции в подмосковной резиденции Ново-Огарева. Он прервал этот карантинный режим 9 мая, чтобы приехать к Вечному огню и выступить перед страной по случаю победы в Великой Отечественной войне.

Сообщив о том, что заразился Covid-19, Песков также рассказал, что в среду Путин, как ожидается, проведет совещание по поддержке авиаотрасли.

Традиционное общение пресс-секретаря президента с журналистами в режиме конференц-колла состоялось 6 мая, обращает внимание издание "Проект".

В начале апреля журналисты обратили внимание на то, что у Пескова на пиджаке появился бейдж - так называемый блокатор вирусов.

"Это я сам в аптеке купил", - сказал тогда чиновник ТАСС. Научных исследований, описывающих эффективность подобных аксессуаров, не существует.

"Знаете, каждый сейчас носит все что можно с точки зрения каких-то превентивных средств", - объяснял позже Песков. Бейдж он после этого носить перестал - по крайне мере, на публике.

Накануне Путин объявил, что в России не будут продлеваться нерабочие дни. Регионы России начали постепенно смягчать режимы самоограничений. В Москве начали работать стройки и промышленные предприятия. В то же время в столице ввели обязательное ношение масок и перчаток.

Россия во вторник вышла на второе место по числу случаев коронавируса. Были зарегистрированы еще 10 899 случаев заражения Covid-19. Число зарегистрированных случаев в России теперь достигло 232 243. Россия уступает по этому параметру только США. Официальные данные о смертности в стране значительно ниже, чем в США и странах Европы.