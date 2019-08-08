Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил юрист организации Александр Головач. Вскоре после этого счета организации и части её сотрудников были заблокированы, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Aleksejus Navalnas
© Sputnik / Scanpix

С чем связан обыск – неизвестно. 3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей сотрудниками фонда.

Утром 8 августа обыски по этому делу прошли у троих сотрудников фонда.

По версии следствия, сотрудники учреждённого Алексеем Навальным ФБК в период с января 2016-го по декабрь 2018 года "получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые затем были внесены на расчётные счета в нескольких банках". ФБК заявляет, что существует за счёт пожертвований граждан, бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков считает, что с помощью уголовного дела власти пытаются остановить финансирование региональных офисов организации.

"Голос Америки"
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