С чем связан обыск – неизвестно. 3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей сотрудниками фонда.
Утром 8 августа обыски по этому делу прошли у троих сотрудников фонда.
По версии следствия, сотрудники учреждённого Алексеем Навальным ФБК в период с января 2016-го по декабрь 2018 года "получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые затем были внесены на расчётные счета в нескольких банках". ФБК заявляет, что существует за счёт пожертвований граждан, бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков считает, что с помощью уголовного дела власти пытаются остановить финансирование региональных офисов организации.
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