Премьеру "Смерти Сталина" требуют перенести из-за юбилея битвы за Сталинград

Переноса намерен добиваться Общественный совет при министерстве культуры, рассказал РБК один из его участников Павел Пожигайло.

После просмотра фильма в совете пришли к выводу, что эта картина не несет ни исторической, ни культурной ценности. Кроме того, по мнению членов совета, в ней оскверняется советская символика.

«В ленте оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», — сказал Пожигайло.

По его словам, из-за нарушения правил выдачи прокатного удостоверения совет будет добиваться переноса премьеры фильма на лето 2018 года. Он подчеркнул, что таким образом выход «оскорбительной для ветеранов Великой Отечественной Войны» картины не совпадет с 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве.

Пожигайло добавил, что премьера «Смерти Сталина» также нежелательна перед президентскими выборами. Жалобу на фильм совет намерен подать в Минкультуры 23 января.

«Смерть Сталина» — фильм совместного производства Title Media, Main Journey, Free Range Films и Quad Productions. В нем рассказывается о жизни СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Герои фильма — приближенные советского лидера, которые начали бороться за власть после его смерти. В России «Смерть Сталина» показывает компания «Вольга», которая также выступает прокатчиком «Приключений Паддингтона — 2».

Премьеру этой картины Минкультуры перенесло за день до планируемого выхода. Источники «Коммерсанта» связывали это с желанием «убрать конкурентов» российского фильма «Движение вверх». В Ассоциации владельцев кинотеатров назвали эти меры «грубым вмешательством» в работу кинотеатров и прокатчиков. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разобраться с жалобой владельцев кинотеатров на перенос «Приключений Паддингтона 2».

После этого Минкультуры провело совещание с представителями киноиндустрии и решило назначить выход фильма на 20 января. За первый уикенд в российском прокате фильм «Приключения Паддингтона 2» собрал 74,5 млн рублей. Эти цифры оказались в 2,5 раза хуже прогнозов.