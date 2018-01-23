Премьеру "Смерти Сталина" требуют перенести из-за юбилея битвы за Сталинград

Премьеру фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Иануччи, намеченную на 25 января, могут перенести на полгода из-за юбилея окончания битвы за Сталинград.
© Youtube

Переноса намерен добиваться Общественный совет при министерстве культуры, рассказал РБК один из его участников Павел Пожигайло.

После просмотра фильма в совете пришли к выводу, что эта картина не несет ни исторической, ни культурной ценности. Кроме того, по мнению членов совета, в ней оскверняется советская символика.

«В ленте оскверняются наши исторические символы — советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения», — сказал Пожигайло.

Статьи по теме:
Пресса Британии — о комедии про смерть Сталина и об отношении Ленина к Украине  (12)
Совет при минкульте России заинтересовался комедией о смерти Сталина  (7)

По его словам, из-за нарушения правил выдачи прокатного удостоверения совет будет добиваться переноса премьеры фильма на лето 2018 года. Он подчеркнул, что таким образом выход «оскорбительной для ветеранов Великой Отечественной Войны» картины не совпадет с 75-й годовщиной победы в Сталинградской битве.

Пожигайло добавил, что премьера «Смерти Сталина» также нежелательна перед президентскими выборами. Жалобу на фильм совет намерен подать в Минкультуры 23 января.

«Смерть Сталина» — фильм совместного производства Title Media, Main Journey, Free Range Films и Quad Productions. В нем рассказывается о жизни СССР после смерти генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Герои фильма — приближенные советского лидера, которые начали бороться за власть после его смерти. В России «Смерть Сталина» показывает компания «Вольга», которая также выступает прокатчиком «Приключений Паддингтона — 2».

Премьеру этой картины Минкультуры перенесло за день до планируемого выхода. Источники «Коммерсанта» связывали это с желанием «убрать конкурентов» российского фильма «Движение вверх». В Ассоциации владельцев кинотеатров назвали эти меры «грубым вмешательством» в работу кинотеатров и прокатчиков. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разобраться с жалобой владельцев кинотеатров на перенос «Приключений Паддингтона 2».

После этого Минкультуры провело совещание с представителями киноиндустрии и решило назначить выход фильма на 20 января. За первый уикенд в российском прокате фильм «Приключения Паддингтона 2» собрал 74,5 млн рублей. Эти цифры оказались в 2,5 раза хуже прогнозов.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Сталинский удар: 80 лет назад в СССР начался Большой террор (125)

31 июля 1937 года был подписан один из самых страшных...

Россия

ФСБ России требует закрыть предприятия на время ЧМ-2018 (1)

Почти все крупные предприятия Нижегородской области...

В Саратовской области собака застрелила охотника (3)

В Краснокутском районе Саратовской области России...

Россия обошла Таиланд в рейтинге лучших стран мира (8)

Россия за год поднялась на одну строчку в рейтинге...

Премьеру "Смерти Сталина" требуют перенести из-за юбилея битвы за Сталинград

Премьеру фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо...

В Махачкале подожгли машину, на которой "Мемориал" ездил в Чечню (1)

В Махачкале вечером 22 января сгорела машина местного...

TOP новостей

Архитектор польской экономики Бальцерович: мы сворачиваем на опасный путь Эксклюзивно  (11)

Министр финансов первого некоммунистического...

Появились счета за отопление – суммы отличаются в 9 раз (5)

В декабре 2017 года стоимость отопления в типовых...

Карбаускис объяснил, зачем проводить парламентское расследование финансовой деятельности ЛРТВ (4)

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых...

Dita Šperling Dita Šperling su vyru Juda Zupavičiumi

Пережившая настоящий ад женщина вернулась в Вилиямполе, чтобы выкопать ящик (47)

Дита Шперлинг, которая сейчас живет в Израиле, родилась...

Potvynis Upės gatvėje Potvynis Upės gatvėje

В центре Вильнюса лопнула труба – улицу затопило водой (6)

23 января в обеденное время на ул. Упес в Вильнюсе...