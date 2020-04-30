Мишустин уходит на самоизоляцию. Исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова. Путин поддержал эту кандидатуру, пообещав сегодня же подписать указ.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо чтобы обезопасить моих коллег", - сообщил Мишустин Путину по видеосвязи.

Президент при этом выразил надежду, что Мишустин будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.