Мишустин уходит на самоизоляцию. Исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова. Путин поддержал эту кандидатуру, пообещав сегодня же подписать указ.
"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо чтобы обезопасить моих коллег", - сообщил Мишустин Путину по видеосвязи.
Президент при этом выразил надежду, что Мишустин будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.
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