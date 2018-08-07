Грузинские военные, занявшие Цхинвал, вскоре были выбиты из него российской армией. Танки ВС РФ остановилась под Тбилиси. В итоге противостояния Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В 10-летнюю годовщину со дня начала "пятидневной войны" глава правительства России Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента страны, раскрыл россиянам некоторые тайные подробности того конфликта. Он объяснил, почему танки не стали входить в столицу Грузии, что будет, если Грузия войдет в НАТО, почему президента Михаила Саакашвили не казнили, рассказал о его психическом заболевании и напомнил, что Москва получила от признания Абхазии и Южной Осетии.

В интервью "Коммерсанту" он заявил, что неизбежности в начале не было. Однако к этому вынудило "безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили (Михаил Саакашвили - президент Грузии с 2004 по 2013 год) и его приспешников".

По его словам, напряженность в регионе возникла не в 2008 году, а в 1991-м, а то и раньше. Медведев уверен, что "напряженные отношения между отдельными составными частями на тот период Грузинской советской социалистической республики ощущались даже до того периода".

"Во время разговора с обычными людьми в каких-то ресторанчиках, еще где-то я почувствовал, что у них очень сложное отношение к тем процессам, которые в республике уже к тому времени набирали обороты, и к представителям близких этносов. То есть напряжение уже тогда чувствовалось на бытовом уровне", - вспомнил Медведев одну из своих поездок в Абхазию, тогда находившуюся в составе Грузии, в начале 1990-х годов.

"Поэтому корень проблем, конечно, заключается в том, что было в 1990-е годы, в тех решениях, которые принимала в 1990-е годы власть в Тбилиси и которые не были приняты ни в Абхазии, ни в Южной Осетии. Вследствие этого возник конфликт, были введены миротворцы", - добавил премьер, напомнив, что до 2008 года "удавалось балансировать" негативные процессы, выступления, некоторые проявления насилия.

"Я думал и пришел к выводу": нет ничего лучше, чем признать независимость Южной Осетии и Абхазии

Что касается признания независимости Южной Осетии и Абхазии, то позиция России по этому вопросу в 2008 году была единой.

Медведев отметил, что дискуссии в прессе, обществе по данному вопросу были. "Дискуссии были, есть и будут всегда, это совершенно нормально для любого гражданского общества. Дискуссии были и тогда, достаточно поднять прессу того периода, в интернете посмотреть, какие были дискуссии. Но если говорить о позиции высшего политического руководства, то позиция была единой", - сказал глава кабмина РФ.

По его словам, признание суверенитета Южной Осетии и Абхазии было единственным лучшим решением. "После завершения военной составляющей кампании по "принуждению Грузии к миру" встал вопрос "А что дальше?" - естественно, прежде всего передо мной как главой государства. Я определенное время думал и пришел к выводу, что ничего лучше, чем признать независимость двух этих образований, по всей вероятности, предложить невозможно. Я руководствовался прежде всего тем, чтобы сохранить прочный мир на будущее, сохранить стабильность в Закавказье, сохранить стабильность в нашем регионе. И это, на мой взгляд, был единственно возможный шаг", - рассказал глава российского правительства.

"Через некоторое время я переговорил с председателем правительства Владимиром Владимировичем Путиным. Он меня тоже в этом поддержал. После этого вопрос был вынесен на заседание Совета безопасности. Мы обсуждали, естественно, все нюансы этого решения, понимая, какую реакцию мы получим. Но в данном случае и другие коллеги по Совету безопасности меня также поддержали", - добавил Медведев. Он напомнил, что 26 августа 2008 года подписал указ о признании государственной независимости, суверенитета Южной Осетии и Абхазии.

Медведев назвал Саакашвили психически нездоровым человеком

Как объяснил Медведев, решение о необходимости признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии было продиктовано также и тем, что на посту президента Грузии в то время находился не вполне здоровый в психическом плане человек.

Иное решение вопроса или откладывание признания независимости оставило бы "поле или пространство для силовых действий".

"Если это независимые территориальные образования, если это государства, с которыми у нас есть договоры и с которыми у нас существуют соглашения о размещении там нашего воинского контингента, то тогда все ясно, никто ничего против них не будет делать... А если это подвешенная ситуация, значит, тогда можно периодически провокации какие-то совершать, рассчитывать на то, что в результате каких-то очередных дурацких военных кампаний удастся что-то оторвать и так далее", - пояснил свою мысль Медведев.

А с учетом того, что во главе Грузии в тот период стоял такой несбалансированный в психическом смысле человек, как Михаил Саакашвили, другого варианта просто не было. Может быть, если бы там было другое руководство, можно было что-то и обсуждать. Но я уверен, что другое руководство просто не приняло бы такого безобразного решения о нападении на стариков и детей, нападении на российских миротворцев и, по сути, объявлении войны Российской Федерации", - добавил премьер.

О казни Саакашвили и российских танках у Тбилиси

Председатель правительства РФ рассказал, что во время конфликта в августе 2008 года у России не было цели разгромить Грузию и казнить ее президента Михаила Саакашвили.

Отвечая на вопрос о том, почему российские танки остановились в 10 километрах от Тбилиси, он назвал цели, которые тогда ставились, - необходимо было выбить грузинские войска из Цхинвала, "навести порядок" и предотвратить возможность дальнейшей эскалации насилия, военных действий.

Медведев, занимавший тогда пост президента, подчеркнул, что цель России не заключалась в том, чтобы разгромить Грузию или казнить Саакашвили. "Я считаю, что я правильно поступил, когда принял решение о том, чтобы проявить сдержанность и не форсировать дальнейшие действия", - сказал он.

В конечном счете, как отметил он, это дало возможность "успокоить ситуацию не только в Грузии, Осетии и Абхазии, но и выйти на достаточно спокойные отношения с Европейским союзом и другими странами".

"Самое главное, был сделан вывод, что агрессию начала Грузия. И этого уже из истории не вычеркнут", - отметил он.

Он не "считал правильным этот градус, что называется, противостояния поддерживать", поэтому принял решение "развернуть войска и вернуть их в нашу страну".

Саакашвили ошибся: США не поддержали его в этом конфликте

Перед началом агрессии против Южной Осетии возглавлявший тогда Грузию Михаил Саакашвили полагал, что США поддержат его "при любых раскладах", считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"К тому времени, я думаю, у Саакашвили сформировалось жесткое убеждение в том, что американцы поддержат его при любых раскладах", - отметил премьер.

"Я думаю, к тому времени он уже провел полномасштабные консультации со своими покровителями - в данном случае речь идет прежде всего о Соединенных Штатах Америки", - сказал Медведев, назвав имена контактировавших в то время с грузинским президентом высокопоставленных представителей США, в том числе - госсекретаря Кондолизу Райс.

"Когда я только вступил в должность президента, он сказал, что хотел бы восстановить отношения, что рассчитывает дружить - в общем, наговорил массу приятных слов, - отметил премьер. - Я это все послушал и говорю: "Хотите развивать отношения - давайте будем развивать. Нам нужны нормальные, дружеские отношения с нашим соседом - Грузией, мы к этому готовы".

По словам Медведева, он также говорил о готовности Москвы помочь Тбилиси и "потихоньку и аккуратно" способствовать разрешению внутреннего конфликта в Грузии. Премьер упомянул, что страна могла бы сохраниться как в форме федерации, так и конфедерации "или еще как-то" - в соответствии с выбором народов, населявших Грузию.

Медведев указал, что тогда Саакашвили выразил готовность к такой работе, "а потом как-то пропал". "Я отчетливо помню, что где-то с начала июля 2008 года он ушел со связи", - сказал Медведев. По мнению главы кабмина, уже тогда это была "выработанная линия" президента Грузии.

"Он, с одной стороны, рассчитывал, что новый руководитель РФ займет какую-то иную позицию во взаимоотношениях с его правительством и с ним лично, - полагает Медведев. - Иными словами: просто не будет вмешиваться в те процессы, которые будут там идти, не будет никак реагировать на действия, которые могут быть предприняты в отношении и наших миротворцев, и, самое главное, граждан Российской Федерации, которые жили и в Абхазии, и в Южной Осетии".

Вхождение Грузии в состав НАТО может привести к новому конфликту

Премьер в интервью "Коммерсанту" заявил, что рассчитывает на то, что у руководства НАТО хватит сообразительности не принимать в состав Североатлантического альянса Грузию, так как это может привести к конфликту.

Напомним, 12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение организации принять Грузию в альянс, не уточнив, когда это может произойти.

Комментируя данное обещание, Медведев отметил, что "это может привести к потенциальному конфликту, вне всякого сомнения, потому что для нас Абхазия и Южная Осетия - это самостоятельные государства, с которыми у нас дружественные отношения, и государства, в которых находятся наши военные базы".

"Мы понимаем, что если другая страна рассматривает их как свою территорию, то это может привести к очень тяжелым последствиям. Поэтому я надеюсь, что у руководства НАТО достанет все-таки сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении", - сказал Медведев.

Недавнее же очередное подтверждение со стороны Североатлантического альянса намерения принять в свой состав Грузию Медведев назвал "абсолютно безответственной позицией". "Это просто угроза миру. Мы все понимаем, что на территории Грузии существует определенное напряжение, что Грузия рассматривает сопредельные территории, или, с нашей точки зрения, государства, как свои", - сказал Медведев, отметив, что "это может спровоцировать страшный конфликт".

"Непонятно, зачем это надо. Если это просто дипломатическая уловка, типа "мы вас примем, не волнуйтесь", а на самом деле ничего делать не будем, - это другая история, пусть тогда наши коллеги из Североатлантического альянса посмотрят еще по сторонам, еще чего-нибудь придумают умного. Можно, например, и Косово принять в Североатлантический альянс; можно, например, Республику Северного Кипра принять в Североатлантический альянс. Это как, улучшит ситуацию в мире?" - задал риторический вопрос Медведев.

Медведев: нельзя сравнивать войны России с Грузией и с Украиной

Ситуацию вокруг Грузии в 2008 году нельзя сравнивать с той, что сложилась после украинских событий 2014 года, и если бы власти Украины проявили сбалансированность, ситуация была бы гораздо проще, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос, почему последствия после событий 2008 года в отношениях России и Запада были преодолены быстро, но сейчас после украинский событий этого до сих пор не удается сделать, Медведев заявил, что "это разные ситуации".

"И люди там другие уже работают: наши партнеры совершенно другую позицию занимают. Но самое главное, что это просто принципиально разные истории. Хотя, скажем прямо, позиция российской стороны заключается в том, что и применительно к событиям, которые случились на Украине, если бы наши партнеры проявили большую кооперабельность, если бы они не пытались сразу перевести стрелки на Российскую Федерацию, а проявили бы лучшую сбалансированность, как это, например, было в 2008 году, ситуация была бы гораздо проще", - сказал российский премьер.

О том, что получила Россия в результате "пятидневной войны

Отвечая на вопрос, что же получила Россия, признав независимость Абхазии и Южной Осетии, премьер Дмитрий Медведев заявил, что это - мир и защита проживающих там своих граждан.

"Россия получила главное - мир. Мы смогли защитить своих граждан - их много, граждан Российской Федерации, которые живут и в Абхазии, и в Южной Осетии. И у нас не болит постоянно голова о том, что в какой-то момент будет очередное нападение, нам придется вмешиваться, защищать наших граждан, защищать нашу безопасность, давать какой-то ответ. В результате просто в регионе все понятно. И это самое главное", - сказал Медведев.

И теперь Россия готова выстраивать полноценный диалог с новым руководством Грузии.

"Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали. Если грузинские коллеги будут готовы к тому, чтобы их восстановить, мы, естественно, возражать не будем", - подчеркнул Медведев, напомнив, что в Грузии сейчас другое правительство.

"Если говорить о карьере Саакашвили, то она, по всей вероятности, в Грузии завершена, что, мне кажется, очень хорошо для самой Грузии. А с новым руководством - безотносительно даже к тому, как их фамилии, какова их партийная принадлежность - мы готовы выстраивать отношения", - заверил российский премьер.

Он напомнил, что за последние годы в отношениях двух стран "произошла существенная активизация торгово-экономического сотрудничества, туристического общения, самолеты летают, люди приезжают в Грузию отдыхать".

"В конечном счете, я надеюсь, это будет способствовать и нормализации политических контактов и возобновлению полноценного диалога между Москвой и Тбилиси", - добавил он.