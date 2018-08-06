"Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", — сказал премьер-министр.

Медведев отметил, что вооруженный конфликт между Южной Осетией и Грузией можно было предотвратить. Он заявил, что не было "никакой неизбежности".

В августе 2008 года на фоне обострения конфликта Грузии с Абхазией и Южной Осетией Медведев, занимавший тогда пост президента России, объявил об операции по принуждении к миру в зоне конфликта, в Грузию были направлены российские войска. Боевые действия закончились 12 августа. Спустя две недели, 26 августа, Россия признала Южную Абхазию и Осетию независимыми государствами. Грузия эти государства не признает. После конфликта в 2008 году была создана комиссия НАТО — Грузия.

Отсутствие территориальных конфликтов — одно из основных требований для вступления страны в блок НАТО. Но генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в середине июля заявил, что Грузия станет членом НАТО. Он отметил, что на протяжении десяти лет Тбилиси наладил тесное сотрудничество с блоком, которое «полностью поддерживает» его устремления туда вступить.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва "крайне негативно" отреагирует, если Украина и Грузия вступят в НАТО. Он добавил, что это является прямой и непосредственной угрозой для национальной безопасности России.

Грузия с 2003 года стремится вступить в НАТО.