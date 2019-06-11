Дело прекращено в связи с недоказанностью вины. Иван Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста во вторник 11 июня, заявил министр.

«По результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты.

Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», — заявил Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Полицейские, задержавшие Ивана Голунова, отстранены от исполнения служебных обязанностей. В отношении них проводится проверка.

Глава МВД заявил, что будет ходатайствовать об освобождении от должности начальника УВД по Западному административному округу. Сотрудники полиции из этого округа задерживали Ивана.

Также глава МВД будет ходатайствовать об увольнении главы московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Напомним, что Голунова задержали накануне 6 июня в 14:40 на Цветном бульваре, после чего при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Еще один пакет и весы нашли при обыске в квартире Голунова.

Экспертиза показала, что в пакете из рюкзака находилось 3,56 грамма мефедрона. Голунова подозревали в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК). Сам он эти обвинения отрицал.