aA
Сейм Литвы присвоил себе право говорить от имени народа Беларуси, призвав международное сообщество проанализировать российско-белорусские соглашения, это вмешательство во внутренние дела. Об этом журналистам в четверг заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.
Представитель Госдумы России обвинил Литву во вмешательстве во внутренние дела Беларуси
© RIA Novosti / "Infogra"

"Резолюция Сейма Литвы относительно соглашений России и Беларуси - прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств. Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал", - сказал депутат.

Статьи по теме:
Сейм Литвы призывает не допускать попытки России определить будущее Беларуси  (107)
Глава МИД Литвы: поведение белорусского режима цинично и требует твердого ответа ЕС  (54)

Он призвал литовских политиков "дать возможность белорусам самим разобраться с тем, что происходит в их собственной стране без давления и подсказок извне". "Подобные оценки и заявления далеко не способствуют стабилизации, а лишь продолжают подогревать ситуацию в Беларуси", - резюмировал Слуцкий.

В четверг литовский парламент принял резолюцию, в которой призывает международную общественность реагировать на события в Беларуси и преградить попытки России опередить политическое направление этой страны.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер Литвы: нам предлагают шведский вариант, но посмотрите, какая будет смертность (64)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в передаче...

Сейм Литвы призывает не допускать попытки России определить будущее Беларуси (107)

В четверг литовский парламент принял резолюцию, в...

Источники: президент Франции в этом месяце посетит Литву (18)

Президент Франции Эммануэль Макрон в этом месяце...

Вильнюсские предприниматели: бизнес в Старом городе обречен (32)

Бизнес в Старом городе столицы обречен на провал не...

Protestai Baltarusijoje

"Власти Беларуси занимаются своим любимым делом – репрессиями": какие настроения царят в белорусском IT-сообществе? (107)

День солидарности IT -индустрии должен проходить так:...

|Maža didelių žinių kaina