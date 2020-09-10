Представитель Госдумы России обвинил Литву во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

"Резолюция Сейма Литвы относительно соглашений России и Беларуси - прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств. Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал", - сказал депутат.
Он призвал литовских политиков "дать возможность белорусам самим разобраться с тем, что происходит в их собственной стране без давления и подсказок извне". "Подобные оценки и заявления далеко не способствуют стабилизации, а лишь продолжают подогревать ситуацию в Беларуси", - резюмировал Слуцкий.
В четверг литовский парламент принял резолюцию, в которой призывает международную общественность реагировать на события в Беларуси и преградить попытки России опередить политическое направление этой страны.
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