Представитель Госдумы России обвинил Литву во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

"Резолюция Сейма Литвы относительно соглашений России и Беларуси - прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств. Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал", - сказал депутат.

Он призвал литовских политиков "дать возможность белорусам самим разобраться с тем, что происходит в их собственной стране без давления и подсказок извне". "Подобные оценки и заявления далеко не способствуют стабилизации, а лишь продолжают подогревать ситуацию в Беларуси", - резюмировал Слуцкий.

В четверг литовский парламент принял резолюцию, в которой призывает международную общественность реагировать на события в Беларуси и преградить попытки России опередить политическое направление этой страны.