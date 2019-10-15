Председатель Госдумы РФ: авиасообщение с Грузией возобновят лишь после извинений президента

"Президент Грузии должна извиниться перед гражданами России и нашей страной, потому что в этой ситуации именно руководство Грузии было ответственно за проведение и Межпарламентской ассамблеи православия и за всю ту ситуацию, которую произошла в дальнейшем", – заявил Володин.
"Позиция депутатов Госдумы, представителей народа РФ заключается в том, чтобы в этих вопросах все-таки была не только ясность, но и справедливость была восстановлена", – добавил он.
В октябре представители авиакомпании Georgian Airways заявили, что намерены обратиться в Европейский суд с иском на $25 млн против Министерства транспорта России в связи с "необоснованным приостановлением с 8 июля полетов в направлении России".
В июне в Тбилиси начались протесты. Их причиной стало то, что депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию проходящей в Тбилиси Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало бурное недовольство присутствующих в зале депутатов от оппозиции: они восприняли поступок Гаврилова как новое свидетельство агрессии России в отношении Грузии в дополнение к российско-грузинской войне 2008 года и фактической аннексии Абхазии и Южной Осетии. Гаврилов ранее был в Абхазии и поддерживал этот регион в его стремлении отделиться от Грузии.
Депутаты от оппозиционных партий блокировали трибуну грузинского парламента, а российская делегация покинула здание в сопровождении охраны. Но недовольство выплеснулось на улицы. В тот же вечер перед зданием парламента собрался стихийный митинг людей, которых возмутил как поступок Гаврилова, так и то, что правящая партия "Грузинская мечта" активно сотрудничает с Россией, несмотря на войну 2008 года.
Поздно ночью митинг перед парламентом жестоко разогнала полиция, применив слезоточивый газ, водометы и резиновые пули: пострадали 240 человек, в том числе 80 силовиков и около 30 журналистов. Власти действия полиции назвали легитимными и "пропорциональными". Но в итоге они лишь спровоцировали новые протесты с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария: именно его считают ответственным за жесткий разгон митинга 20 июня.
Власти России ранее также восприняли протесты в Тбилиси в резко негативном ключе. Путин, по словам его пресс-секретаря, назвал выступления в Грузии "спровоцированной экстремистскими элементами русофобской провокацией в отношении российских парламентариев" и "очень опасным проявлением". МИД РФ после этого рекомендовал российским гражданам не ездить в Грузию, а Путин в тот же день подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям с 8 июля летать в страну. Одновременно в Россию был запрещен ввоз грузинских вин.
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