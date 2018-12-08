Ранее единственным видео с ее участием были кадры с соревнований по акробатическому рок-н-роллу. В 2015 году Тихонова дала первое большое интервью "Интерфаксу", но без фотографии и упоминания каких-либо родственных связей.
Сведения о семье президента РФ покрыты завесой тайны. О том, что Тихонова - его младшая дочь, первым рассказал в начале 2015 года журналист Олег Кашин. Анонимный источник агентства Reuters в ученом совете МГУ, где состоит и Тихонова, подтвердил эту информацию. Ее родство с Путиным подтверждал и коллега Тихоновой по конфедерации акробатического рок-н-ролла Манфред Мохаб, однако позже открестился от своих слов.
Сам Путин уклонился от ответа на вопрос о дочери во время большой пресс-конференции в декабре 2017 года. "Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей. Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой", - заявил он. О том же Путин говорил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, добавив, что его дочери (у него есть старшая дочь Мария) занимаются только "наукой и образованием".
В 2016 году Путин кратко рассказал о своих детях в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклетвейту. Президент рассказал, что они занимаются "наукой, еще кое-какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям. Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы, и меня это очень радует".
Официально в Кремле ни разу не подтверждали, что Катерина Тихонова - дочь Путина. Однако накопилось множество косвенных свидетельств в пользу этой догадки. Так, в 2015 году председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов рассказал, что встречал Катерину, когда та была еще маленькой, и что это действительно дочь российского президента.
В 2016 году глава ВТБ Андрей Костин упомянул дочь Путина, не называя ее имени, в комментарии Bloomberg по поводу скандального "панамского досье" и предполагаемых связей Путина с офшорами. В частности, он отметил, что нет ничего удивительного в том, что дочь президента РФ отпраздновала свадьбу на "недорогом" горнолыжном курорте "Игора".
Возглавляемый Тихоновой фонд "Иннопрактика" ("Национальное интеллектуальное развитие")при МГУ неоднократно подписывал контракты с несколькими крупными государственными организациями на сумму в несколько миллионов долларов. Среди его партнеров - "Роснефть" , "Транснефть", "Сибур", "Норникель".
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