Первым о происшествии рассказал телеграм-канал Mash. "Это иерей Дионисий (Денис) Горовой и его жена Анна. Пару дней назад мужчина вывез женщину лес и нанес ей семь ножевых ранений. После этого он спрятал труп Анны и уехал", — говорится в сообщении, которое сопровождалось фото супругов.
Газета "Комсомольская правда" опубликовала материал с подробностями происшествия. По данным издания, мужчина вывез супругу в лес под Солнечногорском, примерно в 100 километрах от их дома. Перед убийством молодая женщина отправила сообщение матери, в котором написала о странном поведении супруга. Мать жертвы и подала заявление о ее исчезновении.
Журналисты издания выяснили, что семейная жизнь Горовых дала трещину два года назад. Муж все свое время и силы посвящал служению. Анне это не нравилось, вскоре она перестала следить за собой и нехотя занималась домашним хозяйством. Посыпались взаимные упреки. "В последние месяцы жена все настойчивее предлагала развестись, но это поставило бы крест на карьере священника", — пишет "Комсомолка".
Источник в следственных органах рассказал, что мужей в таких случаях всегда отрабатывают в первую очередь. "Мужчина вел себя очень странно, заметно нервничал. На вопросы, куда могла уйти его жена, отвечал односложно: „Не знаю“. В итоге на первом же допросе он признался в убийстве. Сказал, что не может жить с таким грехом на душе", — рассказал собеседник издания.
О Горовом известно, что ему 30 лет, он родился и вырос в Краматорске. В 2009 году окончил Николо-Угрешскую семинарию, после чего был рукоположен в иерея. В 2012 году был награжден набедренником.
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси отметил, что наместник Николо-Угрешского монастыря, где служил убийца, в последние полгода стал получать многочисленные жалобы прихожан на странности в поведении батюшки и перевел его служить в монастырь, где он участвовал в соборном служении, не исповедовал и не проповедовал. "Эта неадекватность даже вынудила в какой-то момент пригласить для беседы со священником опытного психотерапевта. О проблемах в семье были осведомлены в монастыре, но на попытки узнать что-то более подробно супруга отвечала решительным отказом со словами, что у них все хорошо", — приводит слова Волкова телеграм-канал "Церквач".
Сообщается также, что несколько дней назад Горовой ушел в отпуск. "В общем, конечно, налицо неадекватность, возможно, что и на медицинском уровне, что, как мне кажется, должно потребовать дополнительных уточнений его психологического статуса в ходе следствия", — заключил патриарший пресс-атташе. Пожалуй, впервые спикер РПЦ так открыто комментирует скандал.
Добавим, что священник-убийца был участником проекта "Батюшка онлайн", однако раздел с его ответами сейчас удален. "Церквач" отмечает, что из ответов следует, что Горовой любил современную духовную литературу, в том числе книги митрополита Тихона (Шевкунова) и протоиерея Андрея Ткачева. Последний известен своим "жестким" отношением к женщинам и семейным проблемам.
В семье Горовых двое детей: старшему сыну Дионисия и Анны 7 лет, младшему — полтора года. Журналистам удалось пообщаться со знакомыми убитой матушки. Они отзываются о ней очень тепло и отмечают, что редко видели отца Дионисия с ней рядом. О проблемах с мужем она не любила рассказывать.
В заключении отметим, что в последнее время в РПЦ обсуждают кризис семей духовенства, из-за которого стремительно растет число разводов. В одном из выступлений, опубликованном в соцсети "ВКонтакте", протоиерей Федор Бородин в числе причин назвал ненормированный рабочий график и отсутствие регулярных отпусков у белых священников, а также часто удаленность места служения от дома.
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