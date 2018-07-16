На видео, размещенных в Сети очевидцами, видно, как грязевые потоки текут по дороге, называемой Нулевой продольной. Один из насыпных склонов под стадионом осыпался, его продолжает размывать водой. О введении режима чрезвычайной ситуации в Волгограде из-за сильных ливней сообщается на сайте городской администрации.

Как пишет "Комсомольская правда", днем 15 июля на город обрушился сильный ливень со шквалистым ветром и грозой. По данным метеорологов, за два часа выпало полторы месячной нормы осадков. Кроме дороги к стадиону были разрушены и другие трассы, в некоторых домах отключалось электричество, автомобили в низинах полностью затопило водой, местным жителям пришлось переходить улицы вброд.

"Праздник закончился, и сказочное королевство начало разваливаться. Вполне ожидаемая ситуация на "Волгоград-Арена", - комментируют произошедшее в соцсетях.

Стадион "Волгоград Арена" был построен к ЧМ-2018. Стоимость его возведения составила почти 16,5 миллиардов рублей. На стадионе, который вмещает 45 тысяч зрителей, прошло четыре игры чемпионата мира: Тунис - Англия (1:2), Нигерия - Исландия (2:0), Саудовская Аравия - Египет (2:1), Япония - Польша (0:1).

В дальнейшем на арене планирует выступать клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Ротор", отмечал ТАСС со ссылкой на директора стадиона Евгения Сусликова. Уже 22 июля "Ротор" должен принять владивостокский "Луч-Энергию".