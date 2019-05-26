Осужденного, доставленного в больницу из следственного изолятора (СИЗО) в Ярославле, могли пытать. Об этом основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в воскресенье, 26 мая.

По его словам, 29-летнего Алексея Сидякина доставили в больницу из СИЗО в конце апреля, после чего врачи немедленно подключили мужчину к аппарату искусственной вентиляции легких. При поступлении медики обнаружили у Сидякина "следы от пыток и избиения", в частности "несколько гематом" на голове, а также "порезы на руках и характерную при удушении борозду на шее", отметил Осечкин.

УФСИН отрицает информацию об избиении

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Ярославской области назвало информацию об избиении осужденного не соответствующей действительности. Сидякина госпитализировали после попытки повеситься, заявили в пресс-службе УФСИН.

В свою очередь, основатель правозащитного проекта сообщил, что "к врачам неоднократно приезжали высокопоставленные сотрудники" УФСИН, которые "настоятельно требовали скрывать данное ЧП от прессы и от родственников" мужчины.

СКР начал доследственную проверку

24 мая Сидякин скончался. Управление Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области начало доследственную проверку, сообщила представитель регионального ведомства Кристина Гузовская.

Алексей Сидякин был осужден в апреле 2018 года за телефонный терроризм. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Он оказался в ярославском СИЗО во время этапирования.

Пытки в исправительной колонии в Ярославской области

В июле 2018 года стало известно о пытках в исправительной колонии №1 в Ярославской области. "Новая газета" опубликовала видеозапись, на которой несколько сотрудников ФСИН избивают заключенного Евгения Макарова. СКР возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, в результате 17 сотрудников колонии были отстранены от работы, 12 человек задержаны и 11 арестованы.