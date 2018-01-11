По информации центра, 10 января сотрудники полиции пришли в дом Титиева в селе Курчалой и заявили, что разыскивают его брата Якуба Титиева и сына Бекхана Титиева.
"Узнав, что обоих в тот момент в Курчалое не было, полицейские пришли в ярость. Они заявили, что Бекхан и Якуб завтра же, 11 января, должны явиться к участковому уполномоченному полиции, и угрожали в противном случае неприятностями их родным", - говорится в сообщении пресс-службы.
Затем, как сообщает "Мемориал", полицейские выгнали родных Титиева на улицу, заперли дом и ушли, забрав с собой ключи.
Причины поиска родных Титиева полицейские не объяснили, однако, как считает член совета "Мемориала" Олег Орлов, правозащитники могут использовать их в качестве заложников.
Чеченская полиция сообщение "Мемориала" пока не прокомментировала. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил Интерфаксу, что сотрудники МВД "кровно заинтересованы в максимально объективном расследовании дела, установлении истины".
"Как правозащитника его [Титиева] почти не знают. В Чечне есть много правозащитников, которые открыто высказывали своё мнение и которое не всегда соответствует официальному, но никто им не угрожает. Также никому и в голову не приходит угрожать "Мемориалу" и его сотрудникам", - сказал Каримов.
Адвокат Титиева Петр Заикин подтвердил РБК, что полицейские склоняли Титиева к самооговору и угрожали его родственникам.
"Ему угрожали, что если он себя не оговорит, то будет создан ряд неприятностей его родственникам, включая возбуждение уголовного дела в отношении членов его семьи по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - сказал адвокат.
"Специфический запах"
Ранее Орлов со ссылкой на адвоката Титиева сообщил Би-би-си, что на правозащитника заведено уголовное дело по статье 228 уголовного кодекса России (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотиков).
Оюб Титиев был задержан 9 января. В главном управлении МВД по Чечне заявили, что в автомобиле "Лада Калина", которым он управлял, нашли пакет с веществом "со специфическим запахом марихуаны".
В четверг стало известно, что глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов направил обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверки по факту задержания Оюба Титиева.
Как отмечается в обращении, есть основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики, обнаруженные в его автомобиле, могли быть подброшены с целью компрометации.
Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова накануне заявила, что сам Титиев отрицает причастность к найденным в его автомобиле наркотикам.
Обеспокоенность по поводу задержания Титиева выразили также власти США и Евросоюза. Госдепартамент США накануне призвал российские власти гарантировать, что права Титиева будут защищены "в соответствии с Конституцией России и с принятыми ей обязательствами по правам человека".
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в ответ на заявление американских властей сказал: "Госдеп никогда не сделал ни одного заявления, разобравшись объективно в ситуации. Главное - упомянуть Чечню, а там хоть трава не расти".
В Кремле ситуацию с задержанием Титиева не комментируют.
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