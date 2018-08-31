По данным правоохранителей, вечером 20 июля церковный служитель в Барнауле на берегу реки Обь совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы 2005 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 часть 4 (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

В прошлом году громкий скандал с российским священнослужителем произошел на территории нашей страны. 39-летний священник из России Николай Киреев с апреля по август 2017 года вел переписку в интернете с двумя жительницами Витебска. Когда он получил согласие последних на занятие проституцией за денежное вознаграждение в Санкт-Петербурге, прибыл в Витебск с целью доставки девушек в Россию.

Мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел при посадке в автобус Витебск-Санкт-Петербург. Кроме того, установлено, что он же по предварительному сговору с 19-летней гражданкой Таджикистана и иными лицами в январе-феврале 2017 года также вел аналогичную переписку в интернете с девушками, проживающими в иных регионах Беларуси.

Киреев обвинялся по ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 УК Беларуси. Ему вменялось в вину покушение на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, сопряженные с вывозом за пределы государства лиц для занятия проституцией, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, совершенные лицом, ранее совершившим преступление по ст.171 Уголовного кодекса, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В ноябре Киреев был признан судом виновным в приготовлении к организации и использованию занятия проституцией другим лицом, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, сопряженных с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией, совершенных лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 171 УК и на основании ч.1 ст.13 ч.2 ст.171 УК ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.