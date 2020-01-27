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В Красноярске сотрудники угрозыска при силовой поддержке Росгвардии накрыли порностудию с несовершеннолетними актрисами, больше напоминавшую обычный притон (судя по видео, распространенному 24 января МВД). Бордель размещался в квартире обычной многоэтажки Центрального района, брали его в рабочий момент, помешав съемке, пишет "Новая газета".
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
© Sipa / Scanpix

Как сообщает краевое ГУ МВД, «установлены 10 девушек, которые принимали участие в мероприятиях порнографического характера, в том числе несовершеннолетние» (возраст актрис — 15–18 лет), а также «задержаны (уже взяты под стражу на два месяца — А. Т.) подозреваемые в использовании несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов».

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Один из двух арестованных — видный общественный деятель, представитель православно-патриотического крыла, борец за нравственность Антон Мишин, основатель и директор по развитию Центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей». Это крупная организация, работает по всей стране — филиалы от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга и Москвы и от Норильска до Кызыла и Забайкальска.

По данным полиции (она, еще раз, фамилию не называет, только возраст взятого под стражу — правда, ошибаясь), 48-летнему (47-летнему — по версии МВД) Мишину вменена половая связь с несовершеннолетней 2004 г.р. Второму задержанному 38 лет, его имя не столь известное, инкриминировано «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов»: он снимал порноролики с девушкой 2003 г.р. с сентября по октябрь прошлого года по месту своего жительства и в арендованной квартире. А сейчас обоих «взяли с поличным», как говорят в ГУ МВД — «в обнаженном виде и с девушками». Изъяты 28 сотовых телефонов, веб-камеры, флеш-карты, компьютерная техника.

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