Он считает, что фильм смотреть необязательно: просто нельзя снимать комедии о смерти людей. Об этом пишет NEWSru.com.
"Я не смотрел фильм, мне достаточно уже названия, что это комедия под названием "Смерть Сталина". Когда я читаю комментарии в соцсетях, в основном люди критикуют создателей этого фильма. Я считаю, что эта критика совершенно бесполезна. Ну чего критиковать каких-то нелюдей? Ну как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха? Это уже нелюдь", - заявил Джугашвили.
Джугашвили связал появление фильма "Смерть Сталина" с духовным падением и отказом от справедливости: "Мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть. И это является причиной того, что сейчас делается комедия "Смерть Сталина". Это мы позволили создать этот фильм".
В России фильм "Смерть Сталина" был лишен прокатного удостоверения. Министр культуры РФ Владимир Мединский связал отзыв прокатного удостоверения у комедии "Смерть Сталина" с необходимостью следовать нормам морали, а также соблюдать закон. По его словам, фильм, премьера которого в России должна была состояться 25 января, мог показаться старшему поколению "оскорбительной насмешкой". Материалы картины отправлены на юридическую экспертизу.
В Госдуме РФ накануне предложили создать Совет по нравственности, чтобы судить о качестве подобных резонансных фильмов.
Стоит отметить, что и в союзной России Беларуси власти не склонны без проверки демонстрировать "Смерть Сталина". Министерство культуры Беларуси попросило приостановить продажу билетов на фильм «Смерть Сталина» и захотело ознакомиться с картиной заранее, а не в первый день проката.
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