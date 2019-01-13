"Правнук Распутина" оказался самозванцем

В родном селе Григория Распутина объявился человек, называющий себя его внуком. В свое время Распутина называли пророком, сравнивали с ясновидящей Вангой. Он предсказал гибель царской семьи, мировые катаклизмы и даже собственную смерть.

70-летний Виктор Пролубщиков утверждает, что не только внешне похож на Распутина, но так же, как и дед, может помогать людям. В студии программы "Пусть говорят" он встретился с потомками Григория Рапутина, в частности, с Лоранс Ио-Соловьефф, которая считается правнучкой Распутина. У нее и у Пролубщикова были взяты образцы слюны.

Ведущий программы Дмитрий Борисов объявил, что вероятность того, что приглашенные гости — родственники, составляет 22,25%. По словам приглашенного в студию специалиста, по результатам подобного теста судить о родственных связях нельзя, и необходимы более обширные исследования. Ио-Соловьефф отказалась от последующих исследований.

Виктор Пролубщиков уже появлялся на телевидении в амплуа потомка Распутина: в феврале 2017 года на канале НТВ вышел эпизод программы "Новые русские сенсации" под названием "Распутин против Ванги. Битва пророков". Там он дал некие предсказания о будущем и показал, как "лечит" людей.

Как утверждает издание NashGorod.ru, после выхода эпизода программы в музей Григория Распутина в селе Покровское начали обращаться люди в требованием рассказать, где можно найти "провидца".

"Этот человек не является родственником Распутина. Ему заплатили, и он сыграл свою роль. Когда-то он был актером в местном театре, а потом спился", — рассказал директор музея Марина Смирнова. По ее данным, прямые потомки Распутина живут во Франции, в России таковых нет.

В декабре 2016 года у Пролубщикова взял интервью новозеландский журналист Эймос Чаппл: герой был пьян и в конце интервью, в котором рассказал лишь о том, что Распутин был добрым человеком, потребовал купить ему водки. "Моя прабабка была горничной Распутина. Думаю, она с ним согрешила", — объяснил свои догадки о родственных связях сам Пролубщиков.