Обновленный перечень изделий, при выборе которых нужно отдавать предпочтение товарам отечественного производства, дополнен 14 позициями. В том числе перечень пополнился "марлей медицинской отбеленной хлопчатобумажной", "бинтами стерильными и нестерильными марлевыми", медицинскими масками, перевязочными стерильными пакетами и тампонами, противопролежневыми матрацами и др. В списке также появились "изделия санитарно-гигиенические - абсорбирующее белье (подгузники, пеленки)", хотя сделано исключение для подгузников размера XS, передает "Интерфакс".

В перечне также появились аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппараты ингаляционного наркоза, эндопротезы суставов конечностей, костыли, кресла-стулья с санитарным оснащением, ортопедическая детская обувь и экзопротезы грудных (молочных) желез на основе силиконового геля, а также различные наборы биохимических реагентов.

В предыдущей версии перечня от 5 февраля 2015 года эти позиции отсутствуют.

Как говорится в сообщении на сайте правительства РФ, "аналоги каждого из этих медицинских изделий производятся в достаточном объеме не менее чем двумя российскими компаниями".

Об импортозамещении российские чиновники заговорили в 2012 году. Тогда речь шла о развитии сельского хозяйства с целью обеспечения продовольственной безопасности. Однако после присоединения украинского Крыма к России, которое было расценено международным сообществом как акт агрессии и привело к введению санкций против РФ, в Москве стали развивать программу импортозамещения и в других отраслях, включая медицину. Под предлогом стимулирования развития отечественной фармакологии власти стали сокращать закупки импортных лекарств для льготных категорий граждан. При этом чиновники полагают, что импортные зарубежные препараты можно заменить их отечественными аналогами, которые, если и выигрывают в цене, то, зачастую, проигрывают в качестве.

В целом импортозамещение способствует значительному росту отечественного производства, создаются новые рабочие места, однако в долгосрочной перспективе наблюдается торможение производственного роста. Экономисты, изучавшие это явление на примере стран Латинской Америки, объясняли данную проблему потерей преимущества страны от специализации и международной торговли. Протекционистская политика и увеличение доли госсектора уменьшает стимулы предпринимательского риска и приводит к снижению эффективности, что порождает товарный дефицит.

В России импортозамещение тоже приносит скромные результаты. Например, обещанных низких цен и высокого качества местных продуктов россияне так и не дождались. В условиях ухода с рынка зарубежных конкурентов отечественный производитель теряет интерес к тому, чтобы производить качественный и дешевый товар.