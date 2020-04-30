Правительство РФ разрешило выехать из страны россиянам с видом на жительство за рубежом

Выезд будет разрешен на основании второго гражданства, вида на жительство в другой стране или «иного действительного документа, подтверждающего право на постоянное проживание». Выехать из России, в соответствии с распоряжением, можно будет только один раз.
Граждане России (в том числе и те, у кого нет права на проживание в другой стране) до сих пор могли и могут покинуть страну на самолете. При этом с начала апреля все регулярные рейсы за рубеж запрещены постановлением Росавиации.
Движение через наземные пункты пропуска границ России приостановлено с 30 марта на неопределенный срок. При этом россиян, находящихся за рубежом, пускают в страну.
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