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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса, позволяющий депортировать иностранных граждан, у которых выявлена болезнь, а также вводить специальные ограничительные меры - изоляцию и карантин. На оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, все необходимые меры приняты.
Maskva
Maskva
© Reuters / Scanpix

Глава кабмина добавил, что зараженные изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь. "В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору", - цитирует Мишустина РИА "Новости". Вместе с тем РФ направит в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией.

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Руководитель оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова попросила главу правительства отменить Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти с 12 по 14 февраля. Мишустин предложил перенести мероприятие и рассмотреть вопрос о компенсации затрат его организаторам, передает "Интерфакс". Слухи о том, что форум могут отменить из-за угрозы распространения коронавируса, появились 30 января.

"Мы эту ситуацию обсуждали, предлагаю не отменить, а перенести его [форум], как мы обсуждали, на другие сроки, - сказал Мишустин. - В этом смысле нужно, конечно, в первую очередь думать о безопасности и здоровье наших граждан, да и участников форума".

По последним данным, от коронавируса умерли 362 человека. Это больше, чем умерло в Китае при выспышке атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов. В Китае зафиксировано более 17 тысяч заболевших, в мире - 150, излечились 434 человека. Однако врачи предупреждают, что есть риск повторного заражения. В России по-прежнему зарегистрировано только двое пациентов с коронавирусом, оба они граждане Китая.

Больной, которого лечат в больнице Забайкалья, ранее пожаловался на сокрытие от него информации о диагнозе и плохих условиях содержания и лечения. Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников 3 февраля сообщил, что лично проконсультировал семью, содержащуюся в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус, и заявил об отсутствии претензий от нее.

"Боксы в удовлетворительном состоянии. Пациенты тоже. Выделен пост, который с ними контактирует. Вопрос у них только в том, что нет результатов анализов мамы и ребенка. Но результаты идут из Новосибирска. Других претензий нет, напротив, они сейчас благодарны", - сообщил Кожевников, слова которого приводит портал "Чита.Ру".

Вторая заболевшая, которая находится в Тюмени, чувствует себя хорошо и находится в стабильном состоянии, сообщила в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. Пробы на коронавирус у четырех молодых людей, которые летели вместе с китаянкой в самолете и также были госпитализированы, дали отрицательный результат. Они "тоже чувствуют себя отлично, никаких жалоб не предъявляют", сообщает ТАСС. Температура у всех нормальная: не превышает отметку 36,6 градуса. Однако пациенты будут оставаться в больнице не менее 14 дней.

По прогнозу главы специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, пик распространения коронавируса в Китае настанет через 10-14 дней. Он добавил, что на данный момент распространение коронавируса все еще находится "в стадии роста", однако, по прогнозам китайских специалистов, эпидемия "не достигнет общенационального уровня и останется локальной".

Самолеты ВКС начнут эвакуацию россиян из Китая

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказал об эффекте приостановке движения на российско-китайской и российско-монгольской границах. Регулярные авиарейсы осуществляются только в московском аэропорту Шереметьево. По данным Голиковой, если 31 января было совершено 19 рейсов из Китая, то 1 февраля - пять рейсов. Кроме этого, в минувшую субботу восемью чартерными рейсами перевезены 694 пассажира - граждан России.

2 февраля было выполнено восемь чартерных и четыре регулярных рейса, которые перевезли 280 россиян. Пассажиров всех рейсов проверяют на признаки ОРЗ, пассажиров с признаками коронавирусной инфекции направляют в медицинские учреждения для проверки.

3 февраля самолеты Воздушно-космических сил России будут направлены в китайский город Ухань (провинция Хубэй) для эвакуации 130 россиян. Пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров в свою очередь сообщил ТАСС, что готовность вернуться в Россию из Хубэя выразили не менее 133 россиян, 85 из них находятся в Ухане. Все они согласились пройти 14-дневный карантин.

По данным Егорова, заболевших среди россиян в Китае нет. В Уханьском университете десять российских студентов захотели вернуться на родину, еще несколько решили остаться в вузе и ждать возобновления занятий. Пока начало семестра отложено на неопределенное время. Китайские власти обеспечивают российских студентов и стажеров в Ухане бесплатным трехразовым горячим питанием, есть возможность покупать воду, продукты, предметы первой необходимости.

NEWSru.com
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