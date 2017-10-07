Правительство России предлагает увеличить расходы на оборону в 2017 году на 180 млрд рублей. Об этом сообщило агентство РБК в пятницу, 6 октября, со ссылкой на проект поправок в бюджет, внесенных в Госдуму.
В случае принятия поправок общий бюджет на оборону составит свыше 3 трлн рублей (3,3 процента от ВВП). Запланированное увеличение полностью приходится на так называемую "закрытую" часть оборонных трат.
СМИ получат больше, медицина и образование - меньше
Рост оборонного бюджета предполагается за счет уменьшения расходов по другим направлениям. Так, траты на медицину, образование и социальную политику могут быть сокращены на 54 млрд рублей.
Вместе с оборонным бюджетом наиболее заметно вырастут расходы на средства массовой информации - на 3 млрд рублей. Общие расходы федерального бюджета России правительство оценивает в 17 трлн рублей, при этом дефицит бюджета составит 2,5 процента от ВВП.
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