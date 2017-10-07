Рост оборонного бюджета предполагается за счет снижения расходов на медицину, образование и социальную политику. Общие траты на оборону могут составить свыше 3 трлн рублей.
© AP / Scanpix

Правительство России предлагает увеличить расходы на оборону в 2017 году на 180 млрд рублей. Об этом сообщило агентство РБК в пятницу, 6 октября, со ссылкой на проект поправок в бюджет, внесенных в Госдуму.

В случае принятия поправок общий бюджет на оборону составит свыше 3 трлн рублей (3,3 процента от ВВП). Запланированное увеличение полностью приходится на так называемую "закрытую" часть оборонных трат.

СМИ получат больше, медицина и образование - меньше

Рост оборонного бюджета предполагается за счет уменьшения расходов по другим направлениям. Так, траты на медицину, образование и социальную политику могут быть сокращены на 54 млрд рублей.

Вместе с оборонным бюджетом наиболее заметно вырастут расходы на средства массовой информации - на 3 млрд рублей. Общие расходы федерального бюджета России правительство оценивает в 17 трлн рублей, при этом дефицит бюджета составит 2,5 процента от ВВП.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

Рэперу Гнойному закрыли въезд на Украину перед концертом в Киеве (4)

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в...

Правительство РФ намерено увеличить расходы на оборону на 180 млрд рублей (40)

Рост оборонного бюджета предполагается за счет...

В российских городах задерживают сторонников Навального (8)

В различных городах России задержали сразу нескольких...

Кремль и Каракас: братья по нефти и оружию навеки? (3)

Россия - один из важных кредиторов и инвесторов в...

В штаб Навального в Москве пришли с обыском (1)

В московский штаб политика Алексея Навального пришли с...

TOP новостей

Меняются потребительские привычки жителей Литвы (17)

Литовские покупатели, по сравнению с покупателями...

Комиссия по этике предлагает исключить из партии соцдемов-"бунтовщиков"

На заседании 7 октября Комиссия по этике и процедурам...

Глава литовской компании с оборотом в 30 млн. евро: работники молодые, но надолго не задерживаются (42)

"Моя работа - помочь другим стать богатыми", - сказал...

Соцдем Палёнис променял заседание Комиссии по этике на охотничий праздник (7)

В Сипоняйском поместье (Бирстонская мэрия), которое...

Погода: более приятным будет лишь один день

Атлантический циклон на этой неделе принес в Литву...