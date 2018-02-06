Исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев в понедельник, 5 февраля, отправил в отставку правительство республики. Это произошло в тот же день, когда Следственный комитет РФ задержал исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, двоих его заместителей и бывшего министра образования республики. Их подозревают в мошенничестве и хищении бюджетных денег.

"В ходе обысков у Гамидова изъят золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта", ПМ и два автомата Калашникова, а также боеприпасы", - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. Всех четверых задержанных этапируют в Москву.

Масштабная антикоррупционная операция в Дагестане началась после назначения Васильева главой республики в октябре 2017 года. В декабре он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой прислать группу ревизоров из числа независимых специалистов - 38 прокуроров, а также около 40 экспертов и консультантов. "Меня упрекают в том, что придя в республику, я не провел сразу зачистку кадров. Ко мне поступают такие пожелания, письма от жителей региона", - заявил он тогда.