Познер напомнил, что после выхода из тюрьмы Ходорковский заявил, что «больше политикой не занимается».
«И через некоторое время я позвонил Пескову и спросил, что хотел бы пригласить Ходорковского. „Я понимаю, что этот вопрос будет обсуждаться на самом верху, что вы думаете по этому поводу?“. И было сказано „а почему бы и нет?“», — рассказал Познер.
Однако вскоре после этого Ходорковский «сделал политические заявления, как бы изменил свою точку зрения», отметил Познер.
«Ну и когда я перезвонил, мне сказали: „Ну, Владимир Владимирович… Человек сказал одно, потом сделал другое“. И я сразу понял, что нет», — пояснил журналист, добавив, что отношения с Песковым у него неофициальные.
На вопрос Дудя «Ну кто он (Песков — прим. Дождь) такой вам? Он вам не начальник», Познер ответил: «Он мне не начальник. Он не может мне разрешить или не разрешить. Он может дать мне совет, основанный на том, что он знает какие-то вещи. Я как раз пользуюсь этим». Журналист добавил, что «до тех пор, пока телевидение будет либо напрямую, либо опосредованно контролироваться государством, будет такая ситуация, когда государство будет решать, кто может, а кто не может появляться на экранах».
Познер также рассказал, что хотел бы позвать в свою программу оппозиционера Алексея Навального, но не может этого сделать.
«Я считаю, что публика имеет право знать, что этот человек говорит. Он ньюсмейкер, и он должен иметь этот доступ», — сказал журналист, подчеркнув, что, по его мнению, спорить с Навальным неинтересно. Кроме того, Познер добавил, что «с удовольствием позвал бы» на интервью телеведущую Ксению Собчак.
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