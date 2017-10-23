Познер об участии Собчак в президентской гонке: На безрыбье и рак рыба

В своем инстаграме Познер отметил, что поддерживает возвращение возможности проголосовать "против всех", а не саму Собчак.

"На безрыбье и рак рыба. Вспомнил эту поговорку, с удивлением увидев, какой новостной переполох случился в связи с тем, что я написал о Ксении Собчак, точнее, о ее решении баллотироваться в президенты РФ. "Познер поддержал Собчак!" гласили сообщения. При отсутствии значимых новостей, и это новость.

"То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 году. А графа полезная, потому что она дает нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив свое недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас", — написал Познер.

Журналист также привел один из анекдотов. "Вспоминается анекдот о том как Рабинович говорит Финкельштейну: "Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?". На что Финкельштейн отвечает: "Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно". Я это к тому, что я вовсе не поддержал и не поддерживаю кандидатуру Ксении Собчак в президенты России, что, на мой взгляд, очевидно вытекало из того, что я написал в ответ на вопрос одного из моих зрителей", — добавил Познер.

По его мнению, "то, что Владимир Владимирович Путин победит на предстоящих выборах, не вызывает сомнений (равно как и то, что он будет баллотироваться). То, что вечные лузеры на этих выборах — г.г. Зюганов, Жириновский и Миронов — вновь потерпят поражение, тоже не вызывает сомнений. Говоря просто, это выборы, результат которых заранее известен. Нет ни малейшей интриги. И вдруг возникает Ксения Анатольевна Собчак.

Понятно, что ее шансы точно такие же, как у Зюганова-Жириновского-Миронова, если не меньше. Но в отличие от этой славной троицы, Собчак предлагает альтернативу: голосуя за меня, говорит она, вы голосуете за кандидата "против всех". То есть, собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 году. А графа полезная, потому что она дает нам, избирателям, возможность проголосовать, выразив свое недовольство по поводу того, что нет среди баллотирующихся ни одного кандидата, который устраивал бы нас. И она, эта графа, позволяет делать выводы о том, сколько таких неудовлетворенных избирателей в нашей стране. И власти следовало бы это знать".

"Так вот, я поддерживаю возвращение возможности проголосовать "против всех"; в данном случае, эту возможность возвращает Ксения Собчак. Понятно?", — подвел итог Познер.

Ранее телеведущая и светская дива Ксения Собчак объявила, что намерена участвовать в предстоящих выборах президента России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Собчак полностью соответствует критериям, предъявляемым к кандидатам в президенты российским законодательством.