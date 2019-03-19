Российский телеведущий Владимир Познер считает, что россияне отличаются от западных людей отношением к закону, а именно презрением к нему по достижении высокого социального положения. Мнение журналиста приводится на сайте "Познер Online", сообщает Lenta.ru.
Vladimiras Pozneris
© Sputnik / Scanpix

В качестве примера Познер привел ситуацию с престижной московской школой рядом с его домом. После занятий за учениками младших классов приезжают родители на машинах и останавливаются в местах, где это запрещено. Чтобы не платить штраф, они закрывают номерные знаки бумажками.

"Причем, вы знаете, теперь ведь в Москве, в центре города, штраф пять тысяч рублей за неправильную стоянку, но для людей, владеющих такими машинами, пять тысяч рублей, это что для многих россиян примерно пять", — обращает внимание тележурналист.

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Аналогичную ситуацию Познер наблюдал у комплекса, в котором он играет в теннис. "Почему они стоят? Ну, потому что их хозяева считают себя чрезвычайно важными, и поэтому для них закон этот не существует. Для нас с вами существует, а для них — нет", — приходит к выводу ведущий.

Он считает, что отношение, при котором человек, становясь "важным господином", начинает презирать общепринятые правила, и отличает россиян от жителей Запада. "Это очень характерно для нас и совсем не характерно для них", — заключает Познер.

По его мнению, именно такие "важные люди" указывают всем остальным соблюдать закон, в то время как для них его не существует.

В октябре 2018 года Познер заявил, что в высоком уровне бедности в России виноваты исключительно власти, которые не задумываются над последствиями происходящего.

В январе этого года телеведущему Владимиру Познеру пришлось извиняться за шутку про китайцев, сказанную им в программе "Самые-самые-самые". Шутку, которую восприняли как националистическую.

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