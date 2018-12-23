Пожар на шахте в Соликамске: спасатели нашли тела восьми человек

"Нашли тела восьми человек", - сказал Интерфаксу представитель губернатора Пермского края. Сообщения о том, что спасатели нашли девятого погибшего, не подтверждаются. Его поиски продолжаются, в шахте работает уже восьмая бригада спасателей.

Спасатели предприняли несколько попыток спуска в строящийся ствол рудника "Соликамск-3" компании "Уралкалий", где в субботу утром начался пожар. Найти погибших удалось только с седьмой попытки.

В шахте работали сотрудники строительно-подрядной организации.

Ранее спасателям не удавалось пробраться к тому месту, где оказались отрезаны от выхода рабочие. "Из-за высокой температуры и плотного задымления горноспасатели не могут добраться до рабочих", - говорили ТАСС в оперативном штабе по спасению горняков.

Начальник военизированного горноспасательного отряда Алексей Пестов объяснял, что спуск был невозможен не только из-за сильной задымленности, но и из-за изменения конструкций ствола и продолжающегося горения.

Отвечая на вопрос о шансах на спасение строителей, Пестов говорил, что они "стремятся к нулю". После этого губернатор Максим Решетников принес соболезнования семьям строителей. "Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет", - написал он в "Инстаграме".

Начальник выполняющего работы на объекте предприятия "УС-30" Андрей Максимов также говорил, что у работников, остающихся под землей, "очень низкие шансы на спасение".

У заблокированных горняков должны были быть средства индивидуального спасения, однако, по словам источника Интерфакса в оперативном штабе, кислородный баллон рассчитан лишь на час автономного дыхания.

В шахте до сих пор остались отдельные очаги пожара, передавал Интерфакс.

Задымление в четвертом стволе СКРУ-3 в шахте "Уралкалия" произошло в субботу около 10 утра по московскому времени.

Всего на строящейся шахте работало 17 строителей, восемь из них смогли выбраться по соседним технологическим выходам, рассказал губернатор Решетников.

Строительные работы вела компания компания-подрядчик ФГУП "УС-30" из Башкирии. Семьи погибших получат от предприятия по 2 млн рублей единовременной выплаты и по 1 млн рублей страховой выплаты, сказал Максимов.

Возникновение пожара в шахте, вероятнее всего, было связано со строительными работами, заявлял ранее представитель "Уралкалия" Андрей Сидоров.

Краевое управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трех и более человек".

МЧС сообщало, что в Соликамск выехали три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила, Североуральска и Екатеринбурга. В Соликамск приехал губернатор Пермского края.

На этом руднике добывается сильвинитовая руда, из которой затем производят хлористый калий.