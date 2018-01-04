В России под Новосибирском при пожаре на обувной фабрике, по предварительным данным, погибли десять человек. Это работавшие на предприятии граждане Китая, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте происшествия.
© Sputnik / Scanpix


Пожар случился 4 января в ангаре в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. В региональном управлении МЧС «Интерфаксу» сообщили, что в ангаре шили обувь. Там загорелись материалы, предназначенные для пошива, и готовая продукция, при горении выделялся токсичный дым. Пожар начался около 9 утра (5.00 мск).

Погибли находившиеся на фабрике рабочие. По данным источника «Интерфакса» в оперативном штабе, они попытались сами, до приезда пожарных, потушить пожар, но задохнулись. Судя по документам погибших, это были граждане КНР и они работали на фабрике, добавил он.

«Основной версией пока считается короткое замыкание и неисправность системы электропитания и проводки. Однако, возможно, что погибшие не были знакомы с элементарными правилами безопасности или не прошли инструктаж по соблюдению норм безопасности жизнедеятельности на производстве», — сказал собеседник агентства.

Телеканал "Дождь"
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