

Пожар случился 4 января в ангаре в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. В региональном управлении МЧС «Интерфаксу» сообщили, что в ангаре шили обувь. Там загорелись материалы, предназначенные для пошива, и готовая продукция, при горении выделялся токсичный дым. Пожар начался около 9 утра (5.00 мск).

Погибли находившиеся на фабрике рабочие. По данным источника «Интерфакса» в оперативном штабе, они попытались сами, до приезда пожарных, потушить пожар, но задохнулись. Судя по документам погибших, это были граждане КНР и они работали на фабрике, добавил он.

«Основной версией пока считается короткое замыкание и неисправность системы электропитания и проводки. Однако, возможно, что погибшие не были знакомы с элементарными правилами безопасности или не прошли инструктаж по соблюдению норм безопасности жизнедеятельности на производстве», — сказал собеседник агентства.