Пожар на новогодней ярмарке в Петербурге: никто не пострадал

На Московской площади Петербурга горели шесть торговых палаток общей площадью 30 кв. метров.

Уже спустя 20 минут пожар был ликвидирован, никто не пострадал.

В борьбе с огнем принимали участие 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.