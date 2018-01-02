В Московском районе Санкт-Петербурга загорелась новогодняя ярмарка. Как сообщается на сайте регионального управления министерства по чрезвычайным ситуациям России, сообщение в службу "01" поступило 2 января около полудня.
© Youtube

На Московской площади Петербурга горели шесть торговых палаток общей площадью 30 кв. метров.

Уже спустя 20 минут пожар был ликвидирован, никто не пострадал.

В борьбе с огнем принимали участие 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

Spiegel о русской деревне: остановившееся время, пенсионеры в домах-развалюхах и пьяницы (28)

"В некоторых частях центральной России люди покинули...

Пожар на новогодней ярмарке в Петербурге: никто не пострадал

В Московском районе Санкт-Петербурга загорелась...

Военные тайны: главные события 2017 года в российской армии (8)

Русская служба Би-би-си выбрала главные события 2017 года,...

31 декабря звонки о бомбах поступили в 30 аэропортов России (1)

Анонимные сообщения о заложенных бомбах 31 декабря...

В Южно-Сахалинске установили новую елку взамен сгоревшей (1)

Новая новогодняя ель взамен сгоревшей во время...

TOP новостей

Премьер считает, что Литва должна установить контакты с Россией (148)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис считает, что в этом...

Опрос: оценили, кто внес наибольший вклад в государственность Литвы (22)

Согласно мнению жителей Литвы и литовских историков, в...

С 1 января тысячи работников в Литве получат уменьшенные зарплаты (30)

С Нового года вступили в силу поправки к закону, которые...

Грибаускайте заплатила за землю 75 500 евро (58)

В конце декабря прошлого года глава Литвы президент...

Родители стали подавать заявки на "детские" деньги - электронная система зависла (5)

После того как жители Литвы стали подавать заявки на...