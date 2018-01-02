Пожар на новогодней ярмарке в Петербурге: никто не пострадал

На Московской площади Петербурга горели шесть торговых палаток общей площадью 30 кв. метров.
Уже спустя 20 минут пожар был ликвидирован, никто не пострадал.
В борьбе с огнем принимали участие 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.
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