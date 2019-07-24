О сюжете российского сериала «Чернобыль»:

Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. Для установления местонахождения на территории Припяти опытного сотрудника ЦРУ Альберта Ленца, которого подозревают в шпионаже, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев.

Создатели сериала «Чернобыль», российская компания Amalgama Studio, уверяет, что это будет первый российский 12-серийный фильм, исследующий шаг за шагом хронологию страшной аварии на Чернобыльской АЭС. Его покажут по телеканалу НТВ.

По словам режиссера Алексея Мурадова, история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. «Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий».

Как мы писали ранее, сериал снимали во многих городах Беларуси (в Минске, Мозыре, Слуцке, Молодечно, Турец-Боярах, что в Молодечненском районе и других населенных пунктах). По словам создателей сериала, выбору локаций они уделили особое внимание и «нашли места, где время, кажется, остановилось в 80-х годах».

Напомним, что в этом году вышел мини-сериал «Чернобыль» от американской компании HBO. Он занял первое место в одном из самых авторитетных сериальных рейтингов — топ-250 лучших сериалов IMDb. С отметкой в 9,6 обогнал культовые «Во все тяжкие» (2008−2013) и «Игру престолов» (2011−2019).