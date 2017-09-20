На записи видно, как легковая машина задевает микроавтобус, идущий ей навстречу в составе автоколонны.
По информации РБК, помимо Сердюкова госпитализированы генерал-майор Владимир Кочетов, полковник Олег Смыковский и старшина Андрей Батаев. Об этом изданию стало известно из документов о ДТП.
Водитель легковой машины Chevrolet Lanos, протаранившая микроавтобус, погиб, а пассажирка получила травмы средней тяжести. Еще двое пассажиров легковушки получили ушибы.
ДТП произошло 15 сентября в Кольском районе Мурманской обоасти
Микроавтобусом Volkswagen Caravelle управлял водитель со стажем почт 20 лет. Из документов о ДТП следует, что он был трезв. Его имя не указано среди пострадавших в аварии.
Ранее сообщалось, что Сердюкова госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника.
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