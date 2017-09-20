На YouTube появилась видеозапись ДТП, в котором пострадал командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
© Youtube stop kadras

На записи видно, как легковая машина задевает микроавтобус, идущий ей навстречу в составе автоколонны.

По информации РБК, помимо Сердюкова госпитализированы генерал-майор Владимир Кочетов, полковник Олег Смыковский и старшина Андрей Батаев. Об этом изданию стало известно из документов о ДТП.

Водитель легковой машины Chevrolet Lanos, протаранившая микроавтобус, погиб, а пассажирка получила травмы средней тяжести. Еще двое пассажиров легковушки получили ушибы.

ДТП произошло 15 сентября в Кольском районе Мурманской обоасти

Микроавтобусом Volkswagen Caravelle управлял водитель со стажем почт 20 лет. Из документов о ДТП следует, что он был трезв. Его имя не указано среди пострадавших в аварии.

Ранее сообщалось, что Сердюкова госпитализировали с серьезной черепно-мозговой травмой и переломом позвоночника.

Телеканал "Дождь"
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