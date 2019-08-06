"Я написала в партию заявление об отказе, я хочу уйти из нее. Мне стыдно людям в глаза смотреть после всего, что я видела. (...) Я хочу выйти из партии, потому что ужаc", – сказала женщина.

При этом Тельминова отметила, что после случившегося "скорее всего пойдет" на будущие акции протеста.

Член "Единой России" Наталья Тельминова, чьего мужа в субботу задержала полиция в центре Москвы, написала заявления о выходе из партии. Об этом она сообщила в эфире "Настоящего Времени"https://t.co/ve9YdsHjA5 pic.twitter.com/PhsUP3NzlQ — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 5, 2019



3 августа ее муж хотел перейти на другую сторону бульвара, чтобы спуститься в метро. Но стоявшие оцеплением сотрудники ОМОНа не дали ему это сделать. Когда он возмутился, его задержали. Напрасно Наталья Тельминова махала членским билетом правящей партии под носом у омоновцев.