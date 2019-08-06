Член "Единой России" Наталья Тельминова, чьего мужа в субботу задержала полиция в центре Москвы, написала заявления о выходе из партии. Об этом она сообщила в эфире "Настоящего Времени".
Liepos 27-osios protestas Maskvoje
© Itar-Tass / Scanpix

"Я написала в партию заявление об отказе, я хочу уйти из нее. Мне стыдно людям в глаза смотреть после всего, что я видела. (...) Я хочу выйти из партии, потому что ужаc", – сказала женщина.

При этом Тельминова отметила, что после случившегося "скорее всего пойдет" на будущие акции протеста.

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3 августа ее муж хотел перейти на другую сторону бульвара, чтобы спуститься в метро. Но стоявшие оцеплением сотрудники ОМОНа не дали ему это сделать. Когда он возмутился, его задержали. Напрасно Наталья Тельминова махала членским билетом правящей партии под носом у омоновцев.

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