"Выступление Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе. И готовящейся там химической провокации боевиков совместно с „Белыми касками“, о которой мы неоднократно предупреждали", — сказал Небензя.

Обвинения, предъявленные в связи с отравлением Скрипалей, Небензя назвал "русофобскими фантазиями". "Лондону необходима история с делом Скрипалей лишь для одной цели — нагнетания антироссийской истерии и для вовлечения в этот процесс других стран", — заявил он.

Великобритания 5 сентября предъявила обвинения в отравлении Скрипалей двум предполагаемым сотрудникам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову.

Российский МИД заявил, что имена обвиняемых "нам ничего не говорят" и усомнился в подлинности их фотографий; официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что на снимках мужчин стоит одно и то же время. Скотленд-Ярд объяснил это тем, что две разные камеры аэропорта Гатвик зафиксировали обвиняемых, одновременно шедших через разные выходы.