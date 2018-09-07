"Выступление Терезы Мэй 5 сентября состоялось в преддверии, так сказать, нового политического сезона и вокруг активно обсуждающейся ситуации в Идлибе. И готовящейся там химической провокации боевиков совместно с „Белыми касками“, о которой мы неоднократно предупреждали", — сказал Небензя.
Обвинения, предъявленные в связи с отравлением Скрипалей, Небензя назвал "русофобскими фантазиями". "Лондону необходима история с делом Скрипалей лишь для одной цели — нагнетания антироссийской истерии и для вовлечения в этот процесс других стран", — заявил он.
Великобритания 5 сентября предъявила обвинения в отравлении Скрипалей двум предполагаемым сотрудникам ГРУ Александру Петрову и Руслану Боширову.
Российский МИД заявил, что имена обвиняемых "нам ничего не говорят" и усомнился в подлинности их фотографий; официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что на снимках мужчин стоит одно и то же время. Скотленд-Ярд объяснил это тем, что две разные камеры аэропорта Гатвик зафиксировали обвиняемых, одновременно шедших через разные выходы.
В России решили, что кто-то специально просверлил дыру в "Союзе" (2)
Внутренняя комиссия РКК "Энергия", выясняющая причины...
Постпред России при ООН связал обвинения по делу Скрипалей с инсценировкой химической атаки в Сирии (2)
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что...
Минобороны РФ построит в Подмосковье главный храм российской армии (1)
Министерство обороны России построит в Подмосковье...
РПЦ предложила снести центр Сергиева Посада и построить "православный Ватикан" (8)
В Сергиевом Посаде хотят сделать туристический центр с...
Есенин 18+. Почему детям в России не продают книги классиков (8)
Старшекласснице из Екатеринбурга не удалось купить в...
TOP новостей
Фейк о сбитом самолетом НАТО НЛО в Литве: одна деталь заставляет задуматься (11)
Самолеты Военной полиции НАТО сбили в Литве...
Предложение жителям: хотите сэкономить - откажитесь от мусоропровода (35)
До 2020 года в Вильнюсе планируют оборудовать 755 новых...
Балтийские каникулы Жени. Паланга: и это они называют шумом? И это они называют деньгами? (88)
Курорты Балтии известны каждому россиянину: я с детства...
Жители Литвы все еще не привыкли к евро - недовольны переходом на валюту ЕС (48)
Почти половина жителей Литвы недовольна введением...
Жители Вильнюса ополчились против проекта нового здания суда (18)
Проект нового здания судов в Вильнюсе поднял...